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22:28 (мск), источник: Sports.kz

Россия — Казахстан 1:0. Без медалей

В матче за бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года по футзалу сборная Казахстана уступила России — 0:1.

Встреча началась не особо интересно, команды какое-то время разогревались, самыми активными были натурализованные бразильцы, у России — Эдер Лима и Робиньо, у Казахстана — Дуглас и Тайнан.

Оживились команды после того, как Биржан Оразов выбежал один на один с Георги Замтарадзе и попал в штангу. Сразу же Даниил Давыдов чуть не воспользовался выходом из ворот Игиты, перекидывая через него мяч, чуть не попал в цель. Россия поверила в себя и шла вперед, раз за разом заставляя нервничать оппонента, у которого лучшим был Игита, отразивший сразу несколько ударов в упор, пока партнеры в целом выглядели уставшими.

Россияне и вторую половину начали активно, опять же спасал Игита, в ответ у команды Какау неплохо пробивал Тайнан, Динмухамбет Сулейменов старался, но в ворота попасть не мог. Сергей Абрамов на замахе убрал двоих казахстанцев и пробил в штангу, тут снова в ответ мог отличиться Тайнан, но оказался не готов к отскоку у ворот соперника. Игита продолжал спасать, но и он ничего не смог сделать, когда после розыгрыша углового Эдер Лима расстрелял «девятку» ворот. Казахстанцы пошли вперед, создали ряд моментов, но Тайнан, продолжавший активно действовать в атаке, забить не сумел, как и остальные. Когда же с поля был удален Дуглас, получивший вторую желтую, многое стало уже ясно.

Игра завершилась победой россиян, минимальной. Таким образом, сборная Казахстана стала четвертой на ЕВРО-2018, третья соответственно Россия, а за «золото» поспорят Испания и Португалия.

Россия — Казахстан 1:0 (0:0)

Гол: Эдер Лима 30 (1:0).

Предупреждения: Абрамов 11, Ромуло 19, Робиньо 34 — Дуглас 16.

Удаление: Дуглас 4.

Россия: Замтарадзе, Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Чишкала — Путилов, Лысков, Ромуло, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Эскердинья.

Казахстан: Игита, Тайнан, Довгань, Есенаманов, Дуглас — Шамро, Жаманкулов, Сулейменов, Першин, Таку, Турсагулов, Нургожин, Оразов.

Судьи: Хуан Галлардо (Испания), Алехандро Мартинес Флорес (Испания), Богдан Сореску (Румыния) 10 февраля. Любляна. «Арена Стожице».

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