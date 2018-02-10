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11:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Меркурий-ГТК» стал трехкратным обладателем Кубка Беларуси по футзалу

Победителями очередного Кубка страны по футзалу стали игроки брестской команды Меркурий-ГТК. В финальном матче они обыграли червенский Строитель — 2:1.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Любопытно, что эти коллективы одерживали победы в предыдущих сезонах. При этом в каждом из них они встречались между собой на полуфинальной стадии и ее победитель затем неизменно завоевывал главный титул.

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Тренер Меркурия Леонид Ковш не скрывал эмоций после победы:

— Я безумно рад. Игра получилась очень сложной, откровенно, мы на это и рассчитывали.

Соперник у нас был достойный, и стоит отдать ему должное. Особенно концовка была тяжелой, после того как мы не реализовали два стопроцентных момента и сами еще пропустили. Наверное, повезло, что ребята выполнили мою установку после минутного перерыва и удержали победный счет.

Своего наставника поддерживает и капитан таможенников Алексей Наливайко:

— Эмоции, конечно, переполняют, это же финал! Старались играть в атакующей манере, и у нас получилось. Цена одной ошибки могла стоить победы, но мы справились. Второй тайм оказался очень нервным, хорошо, что был небольшой перевес.

Для Меркурия это третий финал Кубка. В 2006 году брестские таможенники победили микашевичский Гранит, а спустя десять лет повторили успех, переиграв футзальный клуб Бобруйск. Победить во вчерашнем поединке было особо почетно, ведь в эти дни Белорусская федерация футзала отмечает свой 25-летний юбилей. За прошедшее время наши мастера добились немалых успехов.

В частности, сборная страны является двукратным чемпионом Европы. На клубном уровне также есть чем гордиться. Гомельский ВРЗ дважды (2012, 2013) выигрывал Кубок европейских чемпионов. Благодаря этим и другим достижениям Беларуси было доверено право проводить самые престижные турниры. В 2012 году на высоком уровне организован чемпионат Европы, а в 2015-м — планетарное первенство. Оно, по оценкам специалистов, является одним из лучшим за всю историю.

bakun@sb.by.

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