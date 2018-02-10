«Меркурий-ГТК» стал трехкратным обладателем Кубка Беларуси по футзалу
Победителями очередного Кубка страны по футзалу стали игроки брестской команды
Победителями очередного Кубка страны по футзалу стали игроки брестской команды
Любопытно, что эти коллективы одерживали победы в предыдущих сезонах. При этом в каждом из них они встречались между собой на полуфинальной стадии и ее победитель затем неизменно завоевывал главный титул.
Тренер Меркурия Леонид Ковш не скрывал эмоций после победы:
— Я безумно рад. Игра получилась очень сложной, откровенно, мы на это и рассчитывали.
Соперник у нас был достойный, и стоит отдать ему должное. Особенно концовка была тяжелой, после того как мы не реализовали два стопроцентных момента и сами еще пропустили. Наверное, повезло, что ребята выполнили мою установку после минутного перерыва и удержали победный счет.
Своего наставника поддерживает и капитан таможенников Алексей Наливайко:
— Эмоции, конечно, переполняют, это же финал! Старались играть в атакующей манере, и у нас получилось. Цена одной ошибки могла стоить победы, но мы справились. Второй тайм оказался очень нервным, хорошо, что был небольшой перевес.
Для Меркурия это третий финал Кубка. В 2006 году брестские таможенники победили микашевичский Гранит, а спустя десять лет повторили успех, переиграв футзальный клуб Бобруйск. Победить во вчерашнем поединке было особо почетно, ведь в эти дни Белорусская федерация футзала отмечает свой 25-летний юбилей. За прошедшее время наши мастера добились немалых успехов.
В частности, сборная страны является двукратным чемпионом Европы. На клубном уровне также есть чем гордиться. Гомельский ВРЗ дважды (2012, 2013) выигрывал Кубок европейских чемпионов. Благодаря этим и другим достижениям Беларуси было доверено право проводить самые престижные турниры. В 2012 году на высоком уровне организован чемпионат Европы, а в 2015-м — планетарное первенство. Оно, по оценкам специалистов, является одним из лучшим за всю историю.
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