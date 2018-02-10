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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия не прошла в финал в игре без правил

Российскую сборную остановили португальцы и венгерские арбитры.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Полуфинал

Россия — Португалия — 2:3 (Эдер Лима, 4, 40 — Андре Коэльо, 31, 36. Бруно Коэльо, 40).

Россия: Замтарадзе — Давыдов, Робиньо, Чишкала, Эдер Лима, Ромуло, Ниязов, Абрамов, Лысков, Милованов, Абрамович, Афанасьев, Эскердинья.

В полуфинал кроме России предсказуемо вышли Испания и Португалия, и только Казахстан занял, казалось бы, забронированное за Италией место.

России предстояло сыграть с самой яркой и результативной командой чемпионата. Подопечные авторитетного в Европе тренера Жоржа Браса в пух и прах разделали в полу­финале очень серьезную команду Азербайджана — 8:1. Главную задачу в матчах с Португалией — закрыть великолепного Рикардиньо — не удалось решить никому. Лучший зальный футболист современности по ходу турнира забил 6 мячей и вышел в рекордсмены чемпионатов Европы (21 гол), на один мяч превзойдя прежнее достижение нашего Константина Еременко. Но сборная России от матча к матчу прибавляла в агрессии, сыгранности, и представлялось, что она справится и с Рикардиньо, и со всей сборной Португалии. Тем более что в трех предыдущих матчах на Евро наши красно-зеленым не проигрывали. На этот раз с Рикардиньо справились, а вот со сборной Португалии, получившей, правда, поддержку со стороны, нет.

Наши выиграли борьбу за инициативу, в первом тайме порой даже доминировали. Играя на редкость дисциплинированно, они успевали отрезать Рикардиньо от партнеров. Выйти из окружения — пасом, ударом ему удавалось считаное число раз. Сборная России имела преимущество в скорости, слаженности, наносила больше ударов по воротам, и первый же из них в створ достиг цели. Чишкала в своей излюбленной манере перехватил мяч, вывел к воротам Робиньо, тот нашел пасом своего старого клубного партнера Эдера Лиму, не оставившему шансов вратарю. Вскоре превосходный момент не использовал Робиньо, затем голкипер ­Соуза взял труднейшие мячи от Ниязова, Абрамова, Чишкалы.

Наш вратарь Замтарадзе вступал в игру гораздо реже, чем в четверть­финальном матче со Словенией. Лишь в конце первого тайма он отразил два опасных удара Рикардиньо, вынудил пробить мимо выскочивших один на один с ним сначала Педро Кари, а затем Тьяго Брито.

После перерыва Россия вновь успешно играла в свой футбол, оставляя соперников без мяча. Но как-то незаметно ситуация стала меняться. Португальцы выравняли игру, Тунья Лам, Тьяго Брито нанесли опасные удары, а наши не смогли реализовать выход три против двух, Эскердинья из выгодной позиции пробил над перекладиной.

И все же ответного гола ничто не предвещало, если бы не случай. Мяч отскочил от нашего игрока прямо на ногу Андре Коэльо, и поразить ворота было делом техники. Его же наши «потеряли» спустя пять минут, когда Рикардиньо накатил ему мяч с углового. 1:2.

Видно было, что ведущие игроки португальской команды, проводившие на площадке львиную долю времени, подустали, и сборная России возобновила давление. Однако Абрамов промедлил в голевой позиции, а Робиньо ухитрился метров с четырех пробить выше ворот.

Но напор сборной России нарастал, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы к португальцам в конце матча не подключились два венгра — арбитры Габор Ковач и Балаж Фаркаш. Команда Жоржа Браса сражалась из последних сил, имея в пассиве 5 фолов. Шестой грозил ей 10-метровым. И он был! На 38-й минуте Робиньо убегал от соперников, и Пани Варела сбил его подножкой сзади — судьи не отреагировали.

Сборная России за две минуты до финальной сирены выпустила на площадку пятого полевого игрока, заперла соперников у линии их штрафной, и в один из моментов вратарь Соуза бросился в ноги Эскердинье, схватив мяч рукой за пределами штрафной площади. Видимо, поняв это, он мяч оттолкнул, но увидев, что им овладевает Эскердинья, свалил форварда, схватив его за ногу. Все это — на глазах у молча взиравшего на эпизод арбитра. В результате мяч подхватил Бруно Коэльо и отправил его в наши пустые ворота.

За 49 секунд до конца матча Эдер Лима свел преимущество Португалии к минимуму, но большего наша команда добиться не успела.

Обидное, несправедливое поражение!

— Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне, — отметил Сергей Скорович. — Португальцы оказались удачливее, забили больше. А что дальше комментировать… Надо посмотреть видео. Меня интересует последняя минута, последние фолы, которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно. По ощущениям к ряду решений арбитров есть вопросы.

Во втором полуфинале не менее обидное поражение потерпел от Испании Казахстан. Испанцы здорово прибавили по сравнению с предыдущими матчами, но это не смутило команду Какау, дважды выходившую вперед в счете и сравнявшую его в дополнительное время. Но после­матчевые пенальти лучше исполнили более хладнокровные испанцы.

В субботу в финале сыграют Португалия и Испания, в матче за 3-е место — Россия и Казахстан.

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