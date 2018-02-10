Россия не прошла в финал в игре без правил
Российскую сборную остановили португальцы и венгерские арбитры.
Российскую сборную остановили португальцы и венгерские арбитры.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Полуфинал
Россия — Португалия — 2:3 (Эдер Лима, 4, 40 — Андре Коэльо, 31, 36. Бруно Коэльо, 40).
Россия: Замтарадзе — Давыдов, Робиньо, Чишкала, Эдер Лима, Ромуло, Ниязов, Абрамов, Лысков, Милованов, Абрамович, Афанасьев, Эскердинья.
В полуфинал кроме России предсказуемо вышли Испания и Португалия, и только Казахстан занял, казалось бы, забронированное за Италией место.
России предстояло сыграть с самой яркой и результативной командой чемпионата. Подопечные авторитетного в Европе тренера Жоржа Браса в пух и прах разделали в полуфинале очень серьезную команду Азербайджана — 8:1. Главную задачу в матчах с Португалией — закрыть великолепного Рикардиньо — не удалось решить никому. Лучший зальный футболист современности по ходу турнира забил 6 мячей и вышел в рекордсмены чемпионатов Европы (21 гол), на один мяч превзойдя прежнее достижение нашего Константина Еременко. Но сборная России от матча к матчу прибавляла в агрессии, сыгранности, и представлялось, что она справится и с Рикардиньо, и со всей сборной Португалии. Тем более что в трех предыдущих матчах на Евро наши
Наши выиграли борьбу за инициативу, в первом тайме порой даже доминировали. Играя на редкость дисциплинированно, они успевали отрезать Рикардиньо от партнеров. Выйти из окружения — пасом, ударом ему удавалось считаное число раз. Сборная России имела преимущество в скорости, слаженности, наносила больше ударов по воротам, и первый же из них в створ достиг цели. Чишкала в своей излюбленной манере перехватил мяч, вывел к воротам Робиньо, тот нашел пасом своего старого клубного партнера Эдера Лиму, не оставившему шансов вратарю. Вскоре превосходный момент не использовал Робиньо, затем голкипер Соуза взял труднейшие мячи от Ниязова, Абрамова, Чишкалы.
Наш вратарь Замтарадзе вступал в игру гораздо реже, чем в четвертьфинальном матче со Словенией. Лишь в конце первого тайма он отразил два опасных удара Рикардиньо, вынудил пробить мимо выскочивших один на один с ним сначала Педро Кари, а затем Тьяго Брито.
После перерыва Россия вновь успешно играла в свой футбол, оставляя соперников без мяча. Но
И все же ответного гола ничто не предвещало, если бы не случай. Мяч отскочил от нашего игрока прямо на ногу Андре Коэльо, и поразить ворота было делом техники. Его же наши «потеряли» спустя пять минут, когда Рикардиньо накатил ему мяч с углового. 1:2.
Видно было, что ведущие игроки португальской команды, проводившие на площадке львиную долю времени, подустали, и сборная России возобновила давление. Однако Абрамов промедлил в голевой позиции, а Робиньо ухитрился метров с четырех пробить выше ворот.
Но напор сборной России нарастал, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы к португальцам в конце матча не подключились два венгра — арбитры Габор Ковач и Балаж Фаркаш. Команда Жоржа Браса сражалась из последних сил, имея в пассиве 5 фолов. Шестой грозил ей 10-метровым. И он был! На 38-й минуте Робиньо убегал от соперников, и Пани Варела сбил его подножкой сзади — судьи не отреагировали.
Сборная России за две минуты до финальной сирены выпустила на площадку пятого полевого игрока, заперла соперников у линии их штрафной, и в один из моментов вратарь Соуза бросился в ноги Эскердинье, схватив мяч рукой за пределами штрафной площади. Видимо, поняв это, он мяч оттолкнул, но увидев, что им овладевает Эскердинья, свалил форварда, схватив его за ногу. Все это — на глазах у молча взиравшего на эпизод арбитра. В результате мяч подхватил Бруно Коэльо и отправил его в наши пустые ворота.
За 49 секунд до конца матча Эдер Лима свел преимущество Португалии к минимуму, но большего наша команда добиться не успела.
Обидное, несправедливое поражение!
— Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне, — отметил Сергей Скорович. — Португальцы оказались удачливее, забили больше. А что дальше комментировать… Надо посмотреть видео. Меня интересует последняя минута, последние фолы, которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно. По ощущениям к ряду решений арбитров есть вопросы.
Во втором полуфинале не менее обидное поражение потерпел от Испании Казахстан. Испанцы здорово прибавили по сравнению с предыдущими матчами, но это не смутило команду Какау, дважды выходившую вперед в счете и сравнявшую его в дополнительное время. Но послематчевые пенальти лучше исполнили более хладнокровные испанцы.
В субботу в финале сыграют Португалия и Испания, в матче за 3-е место — Россия и Казахстан.