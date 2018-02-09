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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Как Казахстан и Россия играли между собой до матча за «бронзу» на Евро-2018 по футзалу

В матче за бронзовые медали чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана сыграет с Россией — с 2011 года команды встречались между собой пять раз. Подробнее о противостояниях — в материале корреспондента Vesti.kz.

Впервые, «до эры Какау», команды сыграли в декабре 2011 года в отборе на ЧМ, и казахстанцы были разбиты со счетом 0:4. Отечественная команда в том турнире проиграла два из трех матчей (помимо России, казахстанцы уступили Венгрии — 1:5), а с Латвией сыграли вничью — 2:2. С одним очком команда Амиржана Муканова стала последней в квартете.

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Отборочный турнир на ЧЕ-2014, и снова среди соперников Россия. Команду Казахстана возглавил Какау. Под руководством бразильского специалиста сборная выиграла у Латвии и сыграла вничью с Румынией, а вот России снова проиграла (1:5). Казахстанцам лишь немного не хватило, чтобы стать лучшей третьей командой в группе, и пройти в следующий раунд турнира.

Битва «номер три» прошла два года назад, на чемпионате Европы в Сербии. Казахстан был дебютантом турнира, но это не помешало ему стать бронзовым призером состязания. Что касается игры с Россией, то соседи по региону снова выиграли. Два гола Ромуло против результативного удара Серика Жаманкулова.

Еще один раз команды встретились в товарищеском матче в период подготовки к текущему континентальному турниру. В декабре прошлого года. В каждом из таймов было забито по три мяча, а игра завершалась вничью — 3:3. Голы забили Чингиз Есенаманов (дубль) и Лео. У россиян — Дмитрий Лысков, Артем Ниязов и Сергей Абрамов.

Последним матчем между соперниками стал поединок на групповой стадии ЧЕ-2018. И снова ничья. По голу забили Дуглас Жуниор и Эдер Лима — 1:1. Этот результат позволил обоим командам выйти в плей-офф. А Казахстану занять первое место в группе.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью со счетом 5:5 с действующими чемпионами Европы из Испании, но проиграла соперникам в серии пенальти — 1:3.

Ранее в другом полуфинальном поединке Португалия оказалась сильнее России (3:2). Таким образом, в матче за третье место сыграют Казахстан — Россия, а в финале встретятся Испания — Португалия.

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