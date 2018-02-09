Лидеры сборной Казахстана Дуглас и Тайнан пропустят матч за «бронзу» с Россией на Евро-2018 по футзалу

Из-за дисквалификации не сыграют Рего Тайнан и Дуглас Жуниор. В полуфинальной игре с Испанией натурализованные бразильцы заработали вторые предупреждения на турнире. По регламенту за два «горчичника» пропускается следующая игра. Первую желтую карточку Дуглас получил в матче группового этапа с Польшей (5:1), тогда как Тайнан ее удостоился в четвертьфинале с Сербией (3:1).
Напомним, в полуфинале Евро-2018 по футзалу Казахстан уступил Испании в серии пенальти 1:3 (счет в основное и дополнительное время 5:5). Видеообзор этой встречи можно посмотреть здесь.
Ранее в другом полуфинальном поединке Португалия оказалась сильнее России (3:2). Как итог, в матче за третье место сыграют Казахстан — Россия, а в финале встретятся Испания — Португалия.