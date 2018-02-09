Тренер сборной России по мини-футболу считает спорной работу судей матча ½ финала ЧЕ

«Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне, наши футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше, они победили, вышли в финал, — сказал Скорович. — Значит, это закономерно, я поздравляю соперника. Меня интересует последняя минута, последние фолы [со стороны соперника], которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно, сейчас сложно говорить об этом. Мне нужно спокойно посмотреть запись, по ощущениям — да, к ряду решений арбитров есть вопросы».