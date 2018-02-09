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02:00 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан — Испания 4:4, доп.вр. 5:5, пен. 1:3. Когда фаворит отскочил

Сборная Казахстана в полуфинале чемпионата Европы 2018 года уступила действующему чемпиону Испании в серии пенальти.

Встреча началась с прессинга испанцев, они много держали мяч, но ничего опасного не создавали, в свою очередь подопечные Какау могли отличиться после ударов Динмухамбета Сулейменова и Серика Жаманкулова, которым не хватило мастерства, чтобы решить в свою пользу голевые моменты.

Что не получилось сделать у них, сделали партнеры, Дуглас и Тайнан раскатали соперников и последний поразил пустые ворота. Далее Казахстан мог закрепить успех, но получилось иначе, угловой и рикошет от Чингиза Есенаманова помогли испанцам уровнять шансы на успех, а когда команды уже собирались в раздевалку, чемпионы вышли вперед.

Казахстанцы не стали долго запрягать и на старте второй половины сразу бросились вперед, создав несколько моментов, они сравняли счет, сделал это Игита, мощным дальним выстрелом, а через несколько секунд отметился Павел Таку. Это помогло полностью переломить ход встречи, теперь уже испанцы были вынуждены вновь нервничать, идти вперед всеми силами, пропуская атаки соперника, очень мастеровитого, сумевшего этим воспользоваться, забив усилиями Хоселито. Испания продолжала атаковать, на этот раз фаворит хотел довести дело до конца, и им это удалось, ошибка Даурена Нургожина привела к голу Пола, но казахстанцы не опустили руки, Дуглас вернул шансы на успех за минуту до конца основного времени.

Команды ждало дополнительное время 5+5 минут. На первой минуте Есенаманов заработал шестой фол, пенальти пробил Мигелин, попав в штангу. Чувствовалось, у испанцев больше сил, они все время атаковали, спасал Игита, но и он не смог ничего сделать после выстрела Мигелина. У казахстанцев уже просто не хватало сил, а соперник был в полном порядке, но это ему не особо помогло, Серик Жаманкулов вновь уровнял шансы. Пенальти, как известно лотерея, и в ней повезло действующему чемпиону.

В субботу Казахстан сыграет в матче за «бронзу» с командой России, которая уступила в своем полуфинале португальцам.

Казахстан — Испания 4:4 (1:2) доп.вр. 5:5, пен. 1:3

Голы: Тайнан 8 (1:0), Есенаманов автогол 16 (1:1), Тольра 19 (1:2), Игита 25 (2:2), Таку 25 (3:2), Хоселито 29 (3:3), Дуглас 39 (4:4), Мигелин 43 (4:5), Жаманкулов 48 (5:5).

Нереализованынй пенальти: Мигелин 41 (каркас).

Пенальти: Мигелин — 0:1, Тайнан (вратарь) — 0:1, Ортис — 0:2, Першин — 1:2, Лин — 1:3 Предупреждения: Тайнан 6, Сулейменов 14, Дуглас 34, Игита 37 — Пола 14, Алекс 20, Ортис 25.

Казахстан: Игита, Тайнан, Есенаманов, Дуглас, Нургожин — Шамро, Жаманкулов, Сулейменов, Довгань, Першин, Таку, Турсагулов, Оразов.

Испания: Седано, Ортис, Пола, Мигелин, Алекс — Эрреро, Тольра, Бебе, Адольфо, Солано, Лин, Лосано, Усин, Хоселито.

Судьи: Богдан Сореску (Румыния), Алессандро Мальфер (Италия), Онджей Черны (Чехия).

9 февраля. Любляна. «Арена Стожице».

Казахстан - Испания 4:4, доп.вр. 5:5, пен. 1:3. Когда фаворит отскочил
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