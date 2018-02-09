Обыкновенное убийство. Сборную России по мини-футболу засудили на чемпионате Европы

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Португалия — 2:3 (1:0)

Голы: Эдер Лима, 4 (1:0), Андре, 31 (1:1), Андре, 36 (1:2), Бруну Коэлью, 40 (1:3), Эдер Лима, 40 (2:3).

8 февраля. Любляна. Arena Stozice.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Шла 38-я минута, португальцы вели в счете 2:1 и уже набрали пять фолов. Любой последующий по правилам мини-футбола карается штрафным ударом без стенки. За 2:54 до конца игрок сборной России Робиньо прорывался к воротам, но упал после единоборства. Повтор показал, что до мяча португалец Нилсон точно не дотянулся. Судья эпизод никак не расценил, призвав продолжить игру.

За 1:02 до конца, когда сборная России уже сняла вратаря, возник другой скандальный момент. Эскердинья выполнил прострел вдоль ворот, мяч от защитника отскочил к вратарю португальцев Андре Соузе, который, вероятно, по инерции выкатился с ним за пределы штрафной площадки и придержал рукой. И в этом же эпизоде голкипер еще задел ногу Эскердинью. Перехватив после суматохи мяч, португальцы ударом со своей половины забили в пустые ворота третий гол, который оказался победным. Россия успела отыграть один мяч в оставшиеся секунды, но на большее времени не хватило.

КТО СУДИЛ МАТЧ?

Игру обслуживала венгерская пара арбитров — Габор Ковач и Балаш Фаркаш. Они же работали на игре России с Казахстаном на групповом этапе.

ЧТО ГОВОРЯТ В ФЕДЕРАЦИИ?

— Мы все ужасно расстроены, — сказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль АЛИЕВ, когда сразу после пресс-конференции до него дозвонился корреспондент «СЭ». — Португальцы на этом чемпионате Европы очень хороши и действительно показывают интересную и яркую игру, но сегодня все видели футбол сборной России. Если рассматривать первый тайм, то мы владели полным преимуществом, но, к сожалению, хромала реализация. Сложись вторая половина так же — мы были бы уверены в нашей победе.

Что касается работы арбитров, то сейчас в мой телефон сыплются сообщения со скоростью двадцать в минуту. Все они — о том, что это был настоящий судейский беспредел.

Кстати, если оценивать судейство в течение всего матча, то оно было хорошим и правильным. Но последние минуты… Они испортили всю картину. И, конечно же, поставь арбитр португальцам шестой фол, у нас появилась бы возможность забить и сравнять счет с 10-метрового удара. Эта ситуация повлияла на настроение игроков. Все завелись, получили карточки, что не красит эмоциональный фон матча. Но что мы можем теперь поделать? Будем работать над ошибками. Выигрывает тот, кто забивает больше. У нас тем более хорошие шансы были. А португальцы, даже проигрывая 0:1, обошлись без паники в глазах и хладнокровно переломили ход матча. Опыт и спокойствие Рикардинью привели к тому, что соперник забил свои мячи — чисто и красиво. Мы в тех моментах были бессильны. А сами сделать такие вещи не смогли. И все замены, которые были проведены тренером, они не усилили игру команды, а, наоборот, только ослабили.

— Возвращаясь к судейству… По каким эпизодам возникли вопросы?

— Первый момент — фол на Робинью. Второй — игра вратаря соперников руками за линией штрафной. Это возмутило всех футболистов. Да и всю общественность! Даже работники УЕФА опускали взгляд и не могли смотреть нам в глаза. А португальцы, обнимая нас в коридоре, приносили извинения. Их руководители сами оценивают ситуацию и не так уж рады такой победе в такой концовке.

— Протест подавать будете?

— Это бессмысленно. На матче присутствовал временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, который видел все своими глазами. Мы уже успели переговорить по телефону. Он является руководителем комитета по мини-футболу и пляжному футболу. Думаю, эта концовка станет хорошим толчком для обсуждения общего положения дел. Назрели изменения. Испанские представители руководят всем мини-футболом в Европе, возглавляют все комитеты. И на протяжении многих лет возникают некорректные ситуации на крупных форумах, которые показываются по центральному ТВ. Повторю, мне сейчас пишет огромное количество болельщиков! Все негодуют. Сами знаете, России и так сейчас тяжело со всеми этими спортивными санкциями… И не хотелось бы, чтобы судьи еще так влияли на красивую и корректную игру. А они — вмешались.

Но мы не опускаем рук. Будем биться за бронзу!