«Был никому не известным и невостребованным вратарем». Как Игита оказался в Казахстане

Одним из главных творцов ее побед является вратарь Игита, который появился в Казахстане благодаря карагандинскому «Тулпару». О том, как это произошло Sports.kz рассказал бывший директор этого клуба Анатолий Смотрицкий.

— Можете вспомнить, как возник вариант с приглашением Игиты в Казахстан? Каким он был, когда приехал?

— Могу вспомнить. За нас раньше выступал бразилец Рони, который пришел к нам из московского «Спартака». Мы поддерживали с ним хорошие отношения, и однажды обратились с просьбой найти нам молодого перспективного вратаря. Он посоветовал Игиту, который тогда был никому не известным и невостребованным вратарем. Лео провел у нас два полных года, а один сезон не доиграл, поскольку мы его отпустили в Португалию, учитывая свое турнирное положение в чемпионате и невозможность догнать «Кайрат». После этого уже алматинцы пригласили его к себе.

— Так получилось, что оба голкипера матча Сербия — Казахстан выступали в свое время за «Тулпар», и запасной сербов Неманья Момчилович также играл в Караганде. Это говорит о серьезной селекции «Тулпара». А кто ею занимался?

— Миодраг Аксентиевич в номинации на звание лучшего голкипера мира в этом году занял 5 место, а Игита — 2-е. Эти два вратаря в свое время играли в «Тулпаре». Болинья, ведущий игрок сборной Азербайджана, также был в составе нашей команды, — то есть это говорит о том, что кроме своих воспитанников нам удавалось точечно выбирать легионеров. У нас не было такого штата, в котором кто-то мог конкретно отвечать за селекцию. В то время сын нашего главного тренера Амиржана Муканова учился в Чехии. Он хорошо владеет английским и португальским языками, и являясь очень коммуникабельным человеком, нашел нам Миодрага Аксентиевича.

Матч полуфинала ЕВРО-2018 Казахстан — Испания пройдет в ночь с четверга на пятницу в 02:00, прямая трансляция по этой ссылке.