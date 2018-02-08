Обладатель Кубка Беларуси по футзалу определится в Минске

Победить в сегодняшнем поединке будет особо почетно, ведь в эти дни Белорусская федерация футзала отмечает свой 25-летний юбилей, отметил главный тренер национальной сборной Сергей Сафонов. Он рассказал, что за прошедшее время белорусские мастера футзала добились немалых успехов. В частности, сборная страны является двукратным чемпионом Европы, на чемпионате мира — 2011 белорусы вошли в пятерку сильнейших команд планеты. На клубном уровне также есть чем гордиться. Гомельский ВРЗ дважды подряд выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2014). Благодаря этим и другим достижениям Беларуси было доверено право проводить самые престижные турниры: в 2012 году был на высоком уровне организован чемпионат Старого Света, а в 2015-м — планетарное первенство, которое, по оценкам специалистов, является одним из лучшим за всю историю мировых футзальных форумов, подчеркнул Сергей Сафонов. В дальнейших планах руководства федерации футзала совместное с Россией проведение второго розыгрыша Кубка мира по футзалу, но пока этот вопрос окончательно не решен.