Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Виноград назвали полезным при депрессии
В Австралии исполнили мечту 4-летнего мальчика о полете на Луну
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Земфира порадовала поклонников новым фото
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым Украине - СМИ
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Медитация не поможет стать лучше
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
11:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Играть будем на победу»: казахстанский игрок рассказал о настрое на матч с Испанией и желании обыграть Россию на Евро-2018

Игрок сборной Казахстана по футзалу Александр Довгань поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о предстоящем матче с Испанией в полуфинале Евро-2018 и выбрал соперника для матча за медали.

Источник: uefa.com

— Александр, с выходом в полуфинал. Если вернуться немного назад. По матчу с Сербией: как считаете, за чего удалось обыграть такого сложного соперника?

— За счет характера и самоотдачи! Сербия, очень сильный соперник. Конечно, нам помог настрой, все были друг за друга!

— Впереди Испания. Какие мысли об этом матче?

— Испанию считают фаворитом, но мы уже не раз встречались с ними. Надо их побеждать! На прошлом Евро у нас не играл Игита, а сейчас все в обойме. Да, у них сильные личности, но они не сильнее, чем на прошлом Евро. Так что, играть будем на победу!

— А в параллельной паре кого бы выбрали — Португалию или Россию?

— Россию. Португалию мы уже обыграли, а Россию еще нет… Конечно, они тоже хотят стать чемпионами… Сколько раз уже играли в финале, и проигрывали почти всегда! Но чемпионат Европы, это и наша феерия!

Игрок добавил, что встреча с Испанией начнется когда в Казахстане уже будет 9 февраля — в свой день рождения Довгань ждет только один подарок.

— Мы будем играть на мой день рождения, по казахстанскому времени — в 2 ночи 9 февраля. Помню, как мы два года назад обыграли в четвертьфинала Италию, это самый лучший мой день рождения! И я уверен, что команда и я сам, сделаем мне самый восхитительный и божественный подарок, — поделился Довгань в соцсетях.

Напомним, полуфинальный матч чемпионата Европы-2018 по футзалу между Казахстаном и Испанией пройдет в ночь с 8 на 9 февраля. Начало — в 02:00 по времени Астаны. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Хабар». В другой паре встретятся команды России и Португалии.

"Играть будем на победу". Казахстанский игрок рассказал о настрое на матч с Испанией и желании обыграть Россию на Евро-2018
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов начнут турнир команд на ОИ
Матч НБА был отменен из-за протечки крыши (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь