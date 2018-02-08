«Играть будем на победу»: казахстанский игрок рассказал о настрое на матч с Испанией и желании обыграть Россию на Евро-2018

Источник: uefa.com

— Александр, с выходом в полуфинал. Если вернуться немного назад. По матчу с Сербией: как считаете, за чего удалось обыграть такого сложного соперника?

— За счет характера и самоотдачи! Сербия, очень сильный соперник. Конечно, нам помог настрой, все были друг за друга!

— Впереди Испания. Какие мысли об этом матче?

— Испанию считают фаворитом, но мы уже не раз встречались с ними. Надо их побеждать! На прошлом Евро у нас не играл Игита, а сейчас все в обойме. Да, у них сильные личности, но они не сильнее, чем на прошлом Евро. Так что, играть будем на победу!

— А в параллельной паре кого бы выбрали — Португалию или Россию?

— Россию. Португалию мы уже обыграли, а Россию еще нет… Конечно, они тоже хотят стать чемпионами… Сколько раз уже играли в финале, и проигрывали почти всегда! Но чемпионат Европы, это и наша феерия!

Игрок добавил, что встреча с Испанией начнется когда в Казахстане уже будет 9 февраля — в свой день рождения Довгань ждет только один подарок.

— Мы будем играть на мой день рождения, по казахстанскому времени — в 2 ночи 9 февраля. Помню, как мы два года назад обыграли в четвертьфинала Италию, это самый лучший мой день рождения! И я уверен, что команда и я сам, сделаем мне самый восхитительный и божественный подарок, — поделился Довгань в соцсетях.