Взять реванш и войти в историю: превью к матчу полуфинала Евро-2018 по футзалу Казахстан — Испания

Казахстан и Испания сыграют между собой в пятый раз. В предыдущих четырех встречах побеждала «Красная фурия» с общей разницей мячей 22−5. В тех матчах безоговорочными фаворитами считались испанцы, так как в их составе хватало игроков с именем. Однако в этот раз подопечные Какау в состоянии дать им достойный отпор и даже впервые в истории казахстанского футзала выйти в финал, тем самым взяв реванш за поражение от игроков с Пиренейского полуострова в полуфинале Евро-2016 в Белграде (3:5).

Как известно, два года назад в полуфинале из-за дисквалификации не смог сыграть Игита, но в предстоящем поединке он выйдет на площадку. Если вратарь «Кайрата» сохранит хладнокровие и надежность, как в четвертьфинале с Сербией (3:1), у Казахстана будут более чем предпочтительные шансы на успех.

При этом слова Какау о грядущем уходе из сборной и «Кайрата» должны встряхнуть игроков. чтобы они завершили этот Евро на мажорной ноте. Правда, публичное заявление бразильского специалиста может иметь обратный эффект. Все-таки неизвестно, как на самом деле отреагируют игроки и что именно подтолкнуло тренера озвучить такое решение во время турнира, а не после.

Как бы то ни было, будем надеяться на лучшее, хоть Испания по-прежнему грозна. Как правило, она долго раскачивается, но ближе к финалу выходит на оптимальный уровень. Да и по определению не может играть плохо, имея в составе таких опытных игроков как Пола, Мигелин, Лин, Ортис, Пако Седано.

Однозначно, наших ребят ожидает непростой матч. И все же на нынешнем Евро казахстанская сборная выглядит неплохо благодаря слаженной и самоотверженной игре, что может стать залогом успехом в полуфинале. Лишь бы нервы не подвели игроков, так как численное большинство испанцы реализовывают образцово. Если удача улыбнется Испании, то она еще на шаг приблизится к восьмой победе на чемпионатах Европы.

Что касается статистических данных Евро-2018, то в Словении Казахстан играет результативнее и надежнее в обороне, чем Испания. Команда Какау забила девять голов, а пропустила всего три мяча, тогда как показатели у подопечных Хосе Венансио Лопеса 6−4.

Казахстан занимает второе место в списке самых результативных участников турнира. Первая строчка принадлежит Португалии, в активе которой 17 голов, на третьей — Франция (семь мячей), Испания только четвертая.

Но Испания — самая бьющая команда (всего 142 удара). Казахстан по этому показателю идет третьим (124), на втором месте находится Россия (127).

В то же время Казахстан со Словенией и Украиной лидирует среди команд, часто нарушающих правила, у каждой из них по 22 фола.

Лучшим бомбардиром Евро-2018 является португалец Рикардинью (шесть голов). А вот больше голевых передач у лидера казахстанской сборной Дугласа Жуниора (четыре).