Лосано не сыграет с Казахстаном
Испанский нападающий не сможет принять участие в полуфинале ЕВРО
Испанский нападающий не сможет принять участие в полуфинале ЕВРО
Серхио Лосано получил повреждение в четвертьфинальном матче против сборной Украины, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Marca.
Травма оказалась достаточно серьезной, что подтвердило обследование, проведенное в среду. Перелома Лосано удалось избежать, однако в любом случае с нашей сборной сыграть ему не удастся.
На чемпионате Европы в Словении форвард «Барселоны» успел отметиться двумя голевыми передачами в стартовой встрече испанцев со сборной Франции, завершившейся вничью 4:4.
Как сообщает Marca, Лосано в последнее время буквально преследуют серьезные травмы. Два года назад