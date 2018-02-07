Лосано не сыграет с Казахстаном

Источник: Prosports.kz

Серхио Лосано получил повреждение в четвертьфинальном матче против сборной Украины, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Marca.

Травма оказалась достаточно серьезной, что подтвердило обследование, проведенное в среду. Перелома Лосано удалось избежать, однако в любом случае с нашей сборной сыграть ему не удастся.

На чемпионате Европы в Словении форвард «Барселоны» успел отметиться двумя голевыми передачами в стартовой встрече испанцев со сборной Франции, завершившейся вничью 4:4.