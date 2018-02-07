Где посмотреть прямую трансляцию полуфинала ЕВРО-2018 Казахстан — Испания

На пути к полуфиналу Казахстан обыграл на групповом этапе Польшу (5:1) и сыграл вничью с Россией (1:1). В четвертьфинале подопечные Какау были сильнее сербов (3:1). Испания же в группе сыграла вничью с Францией (4:4) и победила команду Азербайджана (1:0). На стадии ¼ финала также с минимальным счетом была обыграна Украина (1:0).
Напомним, что сборная Испании уже семь раз выигрывала чемпионат Европы и является действующим победителем турнира.
На матч Казахстан — Испания букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Казахстана — 5.35, ничья — 4.54, победа Испании — 1.57 (основное время). Выход в финал: Казахстан — 3.6, Испания — 1.29.