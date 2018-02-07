Где посмотреть прямую трансляцию полуфинала ЕВРО-2018 Казахстан — Испания

На пути к полуфиналу Казахстан обыграл на групповом этапе Польшу (5:1) и сыграл вничью с Россией (1:1). В четвертьфинале подопечные Какау были сильнее сербов (3:1). Испания же в группе сыграла вничью с Францией (4:4) и победила команду Азербайджана (1:0). На стадии ¼ финала также с минимальным счетом была обыграна Украина (1:0).