Испанское СМИ выделило ключевых игроков в составе сборной Казахстана

«В этом матче сборной Испании придется показать свою лучшую версию. Казахстан — более трудный соперник из-за метода своей игры. Они разыгрывают мяч впятером — вратарь Игита оставляет “рамку”. Тактическое разнообразие также обеспечивают Дуглас и Тайнан. А управляет ими один из лучших тренеров мира — Какау, уже объявивший о своем уходе. Кроме того, семь игроков выступают за “Кайрат”, который он же и тренирует. Испания настраивается на жесткого соперника в лице Казахстана», — пишет издание.