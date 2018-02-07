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22:08 (мск), источник: Sports.kz

Испанское СМИ выделило ключевых игроков в составе сборной Казахстана

Испанский сайт ElDia.es опубликовал превью к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футзалу между сборными Казахстана и Испании, сообщает Sports.kz.

«В этом матче сборной Испании придется показать свою лучшую версию. Казахстан — более трудный соперник из-за метода своей игры. Они разыгрывают мяч впятером — вратарь Игита оставляет “рамку”. Тактическое разнообразие также обеспечивают Дуглас и Тайнан. А управляет ими один из лучших тренеров мира — Какау, уже объявивший о своем уходе. Кроме того, семь игроков выступают за “Кайрат”, который он же и тренирует. Испания настраивается на жесткого соперника в лице Казахстана», — пишет издание.

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Напомним, сборная Испании выигрывала чемпионат Европы уже семь раз и является действующим победителем турнира.

Матч Казахстан — Испания состоится в ночь с 8 на 9 февраля и начнется в 02:00 по астанинскому времени. На эту игру букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Казахстана — 6.9, ничья — 7.8, победа Испании — 1.4 (основное время). Победа в матче: Казахстан — 3.9, Испания — 1.23.

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