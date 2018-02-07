Испанское СМИ выделило ключевых игроков в составе сборной Казахстана
Испанский сайт ElDia.es опубликовал превью к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футзалу между сборными Казахстана и Испании, сообщает Sports.kz.
Испанский сайт ElDia.es опубликовал превью к полуфинальному матчу чемпионата Европы по футзалу между сборными Казахстана и Испании, сообщает Sports.kz.
«В этом матче сборной Испании придется показать свою лучшую версию. Казахстан — более трудный соперник
Напомним, сборная Испании выигрывала чемпионат Европы уже семь раз и является действующим победителем турнира.
Матч Казахстан — Испания состоится в ночь с 8 на 9 февраля и начнется в 02:00 по астанинскому времени. На эту игру букмекерская контора