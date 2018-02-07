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09:37 (мск), источник: Sports.kz

«Семикратные». Что известно о сопернике сборной Казахстана по полуфиналу ЕВРО-2018

Sports.kz знакомит Вас со сборной Испании — с ней Казахстану предстоит сразиться в полуфинале чемпионата Европы.

Сборная Испании пять раз доходила до финала чемпионатов мира (1996, 2000, 2004, 2008, 2012) — в 2000 и 2004 годах им удалось выиграть трофей (были обыграны Бразилия (4:3) и Италия (2:1) соответственно). Также «Ла Роха» становилась бронзовым призером мирового первенства в 1992 году.

Что касается успехов на чемпионате Европы, то здесь Испания — безоговорочный лидер по титулам. Всего у нее семь побед на континентальном турнире (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), серебряные (1999) и бронзовые (2003, 2014) медали.

Вот уже одиннадцатый год сборную Испании возглавляет Хосе Венансио Лопес. Под его руководством команда дважды стала вице-чемпионом мира и четыре раза — чемпионом Европы.

На ТОП-турнирах сборные Испании и Казахстана встречались дважды — оба в 2016 году. На ЕВРО Испания победила в полуфинале со счетом 5:3, в 1/8 финала чемпионата мира также взяла верх — 5:2.

В этом году путь Испании к полуфиналу был таким: в квалификации они заняли первое место в группе, разгромив Молдову (7:0) и Сербию (6:0) и сыграв вничью с Польшей (1:1). В группе на ЕВРО подопечные Лопеса разошлись миром с французами (4:4) и победили Азербайджан (1:0). Наконец, выйдя в четвертьфинал с первого места, «Ла Роха» минимально обыграла команду Украины (1:0).

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