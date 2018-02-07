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01:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана узнала соперника в борьбе за выход в финал Евро-2018 по футзалу

Сборная Испании обыграла Украину в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу в словенской Любляне, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола испанцев стал Пола, отличившийся на 18-й минуте.

Ранее в других четвертьфинальных матчах сборная Казахстана победила Сербию — 3:1, Россия выбила из турнира хозяев из Словении — 2:0, а Португалия разгромила Азербайджан — 8:1.

Полуфиналы состоятся 8 февраля. Сборная Казахстана встретится с Испанией, а соперником России станет Португалия. Финал и матч за бронзовые медали пройдут 10 февраля.

Действующим чемпионом Европы является Испания. которая на прошлом Евро-2016 в полуфинале со счетом 5:2 победила Казахстан. а в финале обыграла Россию — 7:3.

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