Сборная Казахстана узнала соперника в борьбе за выход в финал Евро-2018 по футзалу

Игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола испанцев стал Пола, отличившийся на 18-й минуте.
Ранее в других четвертьфинальных матчах сборная Казахстана победила Сербию — 3:1, Россия выбила из турнира хозяев из Словении — 2:0, а Португалия разгромила Азербайджан — 8:1.
Полуфиналы состоятся 8 февраля. Сборная Казахстана встретится с Испанией, а соперником России станет Португалия. Финал и матч за бронзовые медали пройдут 10 февраля.
Действующим чемпионом Европы является Испания. которая на прошлом Евро-2016 в полуфинале со счетом 5:2 победила Казахстан. а в финале обыграла Россию — 7:3.