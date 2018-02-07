Россия оставила Евро без хозяев

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Четвертьфинал.

Словения — Россия — 0:2 (Эдер Лима, 27. Робиньо, 40).

Россия: Замтарадзе — Ромуло, Давыдов, Чишкала, Эдер Лима, Абрамович, Милованов, Ниязов, Абрамов, Робиньо, Эскердинья.

Хорватов в 2010 году и сербов в 2016-м наши прошли. Теперь им предстояло помериться силами с автором главной сенсации турнира. Именно сборная Словении отправила домой двукратных чемпионов континента итальянцев.

Статистика прежних матчей навевала оптимизм: девять побед сборной России и одна ничья нашего экспериментального состава. Две из этих побед зафиксированы в групповых турнирах европейского первенства — 4:3 в 2003 году и 5:1 в 2010-м. Но впервые команды вышли друг против друга в матче на вылет, а это обстоятельство, как известно, может перечеркнуть любые приятные глазу цифры. Тем более если матч проходит в логове соперника. А главное, такой сильной сборную Словении мини-футбольная Европа еще не видела.

Место в воротах сборной России, как и в первом матче, занял Замтарадзе, а вариант начальной четверки — Ромуло — Давыдов — Чишкала — Эдер Лима оказался уже третьим в Любляне.

Словенцы с первых минут выстроились по всей центральной линии, а наши на рожон не лезли, зная об умении соперника контратаковать, действовали осторожно, стараясь контролировать мяч. Правда, без ошибок не обошлось, и на 5-й минуте Чех, перехватив пас поперек, бил без помех, но, к счастью для Замтарадзе, в цель не попал.

Попытки сборной России обострить игру не приносили эффекта, и ее старший тренер Сергей Скорович поменял сос­тав четверок. С появлением на площадке Робиньо активизировался Эдер Лима, но выигрывая силовые единоборства, бил неточно.

После того как Замтарадзе на 12-й минуте выручил команду после удара в упор Чуеца, наши, наконец, заиграли по-настоящему, создавая у ворот Пушкара момент за моментом. Отличный пас на дальнюю штангу Эскердиньи должен был реализовывать Ниязов, но словенский вратарь чудом успел подставить ногу под его удар. Дважды опасно атаковал ворота Абрамов, Эдер Лима заставил Пушкара проявить чудеса реакции. Словенская стена стала давать трещины, сборная России уже пол­ностью владела преимуществом. Пушкар перед уходом на перерыв взял два труднейших мяча от Абрамова и Ниязова.

Отдохнув, словенцы попытались вернуть себе инициативу, пошел обмен атаками, ударами по воротам. Тут наши болельщики, хоть и в меньшинстве, стали заглушать словенскую торсиду, и команда Скоровича вновь двинулась на штурм. Пушкар отражает удары Эдера Лимы, Чишкалы, но на 27-й минуте оказывается бессилен. Давыдов, отобрав мяч у соперника, отправляет в стремительный прорыв Чишкалу, тот входит в штрафную, пасует следующему параллельным курсом Эдеру Лиме, который поражает цель.

Словенцы сразу меняют вратаря на пятого полевого игрока и организуют осаду ворот сборной России, наносят несколько опаснейших ударов со средней дистанции, но Замтарадзе непробиваем. На 35-й минуте герой матча с Италией Осредкар, набегая на дальнюю штангу, уже видел мяч в сетке наших ворот, но Замтарадзе в шпагате прервал его полет.

Игра катилась к концу, наши все успешнее противодействовали пятерке соперников. А за 25 секунд до финальной сирены Замтарадзе выбросил мяч набравшему скорость Абрамову. Пушкар отбил удар нашего капитана, но он моментально вывел на пустые ворота Робиньо.

Труднейшая, но полностью заслуженная победа сборной России! Наша команда с каждым матчем выглядит все лучше, забила, наконец, больше одного мяча, что и принесло ей успех. В полуфинале российская сборная встретится с победителем матча между командами Португалии и Азербайджана.

— Игры даются тяжело, сегодняшняя — не исключение, — комментировал победу своей команды Сергей Скорович. — Матч против хозяев особенный, у Словении была потрясающая поддержка трибун. Мы выдержали все испытания и склонили чашу весов в свою пользу.

— Тренер сборной Словении сказал, что сегодня Россия включила следующую скорость в своей игре.

— Часть нашего плана — добавлять по ходу турнира, задействовать больше игроков. Мы знали, что словенцы до этого играли ограниченным составом, каждый футболист проводит много времени на площадке. И прибавили в интенсивности, взвинтили темп. Почувствовали, что соперник просаживается, и наш первый гол был закономерен. Но потом мы 10 минут играли в меньшинстве, терпели в обороне, это очень энергозатратно.