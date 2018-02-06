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22:26 (мск), источник: Sports.kz

«Я много сражался за казахстанский футзал»: Какау расплакался, прощаясь со сборной Казахстана

Тренер сборной Казахстана по футзалу Какау после победы над Сербией (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы произнес трогательную речь, после которой не смог сдержать слез, сообщает Sports.kz со ссылкой на Lnfs.es.

Источник: Sports.kz

— Когда я приехал, футзала в Казахстане практически не было. Я был игроком, потом капитаном, теперь я тренер. Я много сражался за казахстанский футзал, в сборной, эта битва была очень важна. Я закончил цикл и считаю, что Казахстан заслуживает чего-то нового. Я могу лишь поблагодарить Казахстан и «Кайрат». Было много трудностей, но мы усердно работали. Вообще, футзал заслуживает больше кумиров — у нас есть Рикардиньо, но этого недостаточно. Вместо того, чтобы критиковать Игиту, нужно ему аплодировать. Он снова доказал, что является лучшим вратарем в мире — не только ногами, но и руками, — сказал Какау.

В полуфинале сборная Казахстана сыграет с победителем пары Украина — Испания. Этот матч состоится в ночь с 6 на 7 февраля и начнется в 02:00 по астанинскому времени.

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