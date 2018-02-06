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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана вышел в лидеры бомбардиров Евро-2018 по футзалу

Форвард сборной Казахстана Дуглас Жуниор возглавил список самых результативных игроков чемпионата Европы-2018 по футзалу, проходящего в словенской Любляне, передает корреспондент Vesti.kz.

Дуглас внес весомый вклад в победу сборной над командой Сербии (3:1) в ¼ финала, забил один гол и отдав две голевые передачи. «Мы снова в полуфинале и наша цель — по крайней мере, повторить результат прошлого Евро, который мы закончили с «бронзой», — сказал он после игры.

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Теперь на счету Дугласа три забитых мяча. Столько же у азербайджанца Болиньи. При этом лидер сборной Казахстана с четырьмя голевыми передачами единолично возглавляет список лучших ассистентов турнира.

Кроме того, Дуглас на пару с итальянцем Алексом Мерлимом делит первое место по наибольшему количеству ударов по воротам соперников — 12.

Добавим, что для сборной Казахстана предстоящий полуфинал станет вторым, что является уникальным достижением. До этого ни одна страна за два года не доходила до полуфинала двух европейских первенствах подряд. На дебютном турнире в 2016 году команда Какау выиграла бронзовые медали.

Соперник сборной Казахстана по полуфиналу Евро-2018 определится в ночь с 6 на 7 февраля в матче между Украиной и Испанией.

Напомним, что в четвертьфинал сборная Казахстана вышла с первого места в группе B. На старте команда Какау разгромила Польшу (5:1), а во втором матче сыграла вничью с Россией (1:1). После выхода в полуфинал Какау объявил об уходе из сборной.

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