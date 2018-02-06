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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Какау объявил об уходе из сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата»

Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, объявил об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Такое заявление Какау сделал на пресс-конференции после победы над командой Сербии (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы-2018 по футзалу, проходящего в словенской Любляне. По его словам, он покинет сборную по завершению турнира.

Какау также заявил, что летом он покинет и алматинский «Кайрат», который как и сборную возглавлял с 2013 года. Под его руководством клуб дважды выиграл Кубок УЕФА по футзалу.

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При этом Какау уже уходил из сборной. Это было в сентябре 2016 года, когда тренер решил сосредоточиться на работе в «Кайрате». Но спустя год тренер вернулся в национальную команду.

Во главе сборной Казахстана Какау также добился значимых достижений. Так, в сентябре 2015 году национальная сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть Евро.

В декабре 2015 года в отборочном этапе ЧМ казахстанцы обыграли чехов (3:1), французов (4:2), сыграли вничью со словенцами (2:2) и впервые в своей истории вышли в стадию плей-офф отборочного этапа мирового первенство.

На Евро-2016 подопечные Какау в матче за «бронзу» обыграли все тех же сербов, и Казахстан стал первой командой, завоевавшей медали на дебютном Евро.

Для сборной Казахстана предстоящий полуфинал в Любляне станет вторым на Евро. Подопечные Какау сыграют с победителем пары Украина — Испания.

До Казахстана ни одна страна за два года не доходила до полуфинала на первом и втором Евро подряд. В случае завоевания медалей на текущем турнире команда обновит собственный рекорд.

Сейчас Казахстану также принадлежат два уникальных достижениях в футзале: первая в истории команда, завоевавшие награды на дебютном Евро, и единственная в мире сборная, которая выигрывала медали на чемпионатах двух континентов — Азии и Европы.

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