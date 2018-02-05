Сербия — Казахстан: можно задуматься о медалях
В четвертьфинале чемпионата Европы 2018 года по футзалу сборная Казахстана переиграла команду Сербии — 3:1.
В четвертьфинале чемпионата Европы 2018 года по футзалу сборная Казахстана переиграла команду Сербии — 3:1.
Довольно неожиданно с первых минут пошли вперед сербы, создав несколько опасных моментов, но, не сумев их реализовать благодаря самоотверженной игре казахстанцев в обороне, мастерству Игиты и однажды, после удара Слободана Райчевича фаворита спасла штанга. Открыть счет удалось Казахстану на 14-й минуте, дальний удар Дугласа отбил вратарь Миодраг Аксентиевич, а на добивании преуспел Серик Жаманкулов.
После перерыва сербы плотно «присели» на ворота Игиты, несколько раз, чуть не сравняв счет, однако в итоге снова получив гол в свои ворота, его провел Тайнан. Это уже стало большой проблемой для Сербии, шансы на положительный исход упали, но стоит отдать им должное, играли они до конца раз за разом пробивая по цели. Пошел обмен атаками у команд, выглядело все очень интересно, болельщики могут быть довольны. Сербы за пять минут до завершения пошли
Оппонент сборной Казахстана по полуфиналу определится завтра ночью в противостоянии команд Украины и Испании, а сам поединок с победителем этой пары пройдет 8 февраля.
Сербия — Казахстан 1:3 (0:1)
Голы: Жаманкулов 8 (0:1), Тайнан 23 (0:2), Райчевич 36 (1:2), Дуглас 40 (1:3)
Предупреждения: Перич 7, Аксентиевич 23 — Тайнан 26
Сербия: Аксентиевич, Перич, Коцич, Симич, Райчевич — Момчилович, Вулич, Матиевич, Ракич, Милосавац, Рамич, Томич, Станкович Радованович
Казахстан: Игита, Довгань, Есенаманов, Дуглас, Нургожин — Шамро, Тайнан, Жаманкулов, Сулейменов, Першин, Таку, Турсагулов, Оразов
Судьи: Камил Четин (Турция), Марк Биркетт (Англия), Владимир Кадыков (Россия)
5 февраля. Любляна. «Арена Стожице».