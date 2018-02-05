Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Суд отказался вернуть приемных детей россиянке, удалившей грудь
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Малага
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
4.02
Беневенто0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
4.02
Атлетико1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако3
Лион2
Все события
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Юлия Барановская зажгла на годовщине свадьбы друзей
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
12:15 (мск), источник: Sports.kz

Эксперт оценил выступление сборной Казахстана на ЕВРО-2018 и шансы на выход в полуфинал

Матчи групповой стадии ЕВРО-2018 по футзалу сборная Казахстана завершила крупной победой над поляками и ничьей с одним из фаворитов турнира командой России. Этот результат позволил нашей команде застолбить за собой первое место в группе.

Источник: Sports.kz

Сегодня в ¼ финала соревнования казахстанцам будет противостоять крепкая сборная Сербии, опыт побед над которой у нас уже имеется с прошлого континентального первенства, где соперник был повержен в матче за бронзовые медали со счетом 5:2. Своим мнением относительно того, какую игру показала наша команда в групповой стадии ЕВРО, и как может для нас сложиться четвертьфинал турнира, с корреспондентом интернет-портала Sports.kz поделился ветеран казахстанского футбола и футзала Владимир Кравченко.

— В первой игре на турнире команда Казахстана сыграла на классе и показала свой уровень. Во второй я был рад стабильности нашей сборной, которая показала зрелую игру и сыграла в определенной тактической схеме. Этот матч показал, что Казахстан достиг хорошего уровня. Несмотря на травмы Лео и Тайнана, наша команда имела шансы обыграть Россию.

Не секрет, что лучшими в составе казахстанцев можно назвать Дугласа и Игиту. Игита и выручает, и играет свою роль в тактической схеме. Из отечественных воспитанников я бы выделил Александра Довганя и Даурена Нургожина, которые очень мобильны и готовы играть в прессинг. Чингиз Есенаманов за счет своего опыта знает, что нужно делать на площадке. Михаил Першин хоть и выходит со скамейки, но в определенный момент выполняет свои задачи. В целом, показали сбалансированную игру.

Четвертьфинал будет не из простых, там исход встречи может зависеть от огромного желания и дисциплины команды. Сербы тоже нас уже изучили и постараются противодействовать подключениям Игиты. Нам нет смысла отходить от своей тактики, но по ходу игру все будет варьироваться, в том числе и наша игра 4 на 4, а также подключения вратаря. Я не любитель прогнозов и считаю, что до начала матча шансы у команд — 50 на 50, но если сборная Казахстана сыграет в своем стиле, то, при определенной доле удачи и фарта, надеюсь, мы сумеем преодолеть сербский барьер.

Матч Сербия — Казахстан начнется в 23:00 по времени Астаны.

Сербия - Казахстан: трансляция матча ЕВРО-2018 по футзалу
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18
Адвокаты будут добиваться допуска оправданных россиян на ОИ
Новости
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь