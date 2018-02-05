Эксперт оценил выступление сборной Казахстана на ЕВРО-2018 и шансы на выход в полуфинал

Источник: Sports.kz

Сегодня в ¼ финала соревнования казахстанцам будет противостоять крепкая сборная Сербии, опыт побед над которой у нас уже имеется с прошлого континентального первенства, где соперник был повержен в матче за бронзовые медали со счетом 5:2. Своим мнением относительно того, какую игру показала наша команда в групповой стадии ЕВРО, и как может для нас сложиться четвертьфинал турнира, с корреспондентом интернет-портала Sports.kz поделился ветеран казахстанского футбола и футзала Владимир Кравченко.

— В первой игре на турнире команда Казахстана сыграла на классе и показала свой уровень. Во второй я был рад стабильности нашей сборной, которая показала зрелую игру и сыграла в определенной тактической схеме. Этот матч показал, что Казахстан достиг хорошего уровня. Несмотря на травмы Лео и Тайнана, наша команда имела шансы обыграть Россию.

Не секрет, что лучшими в составе казахстанцев можно назвать Дугласа и Игиту. Игита и выручает, и играет свою роль в тактической схеме. Из отечественных воспитанников я бы выделил Александра Довганя и Даурена Нургожина, которые очень мобильны и готовы играть в прессинг. Чингиз Есенаманов за счет своего опыта знает, что нужно делать на площадке. Михаил Першин хоть и выходит со скамейки, но в определенный момент выполняет свои задачи. В целом, показали сбалансированную игру.

Четвертьфинал будет не из простых, там исход встречи может зависеть от огромного желания и дисциплины команды. Сербы тоже нас уже изучили и постараются противодействовать подключениям Игиты. Нам нет смысла отходить от своей тактики, но по ходу игру все будет варьироваться, в том числе и наша игра 4 на 4, а также подключения вратаря. Я не любитель прогнозов и считаю, что до начала матча шансы у команд — 50 на 50, но если сборная Казахстана сыграет в своем стиле, то, при определенной доле удачи и фарта, надеюсь, мы сумеем преодолеть сербский барьер.