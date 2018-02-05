Россия вышла на хозяев Евро

Источник: Спорт-Экспресс

Группа А

Сербия — Италия — 1:1. Италия — Словения — 1:2.

Словения — 4, Сербия — 2, Италия — 1.

Группа В

Польша — Казахстан — 1:5.

Казахстан — Россия — 1:1 (Дуглас, 24 — Эдер Лима, 2).

Россия: Путилов — Давыдов, Милованов, Ниязов, Эдер Лима, Абрамович, Ромуло, Лысков, Абрамов, Афанасьев.

Казахстан — 4, Россия — 2, Польша — 1.

Группа С

Португалия — Румыния — 4:1. Румыния — Украина — 2:3.

Группа D

Испания — Франция — 4:4. Франция — Азербайджан — 3:5.

11-й чемпионат Европы способен войти в историю как самый непредсказуемый. После неожиданной ничьей в матче Россия — Польша недосчитались очков и другие фавориты первенства. Впервые пробившаяся на Euvro Франция едва не превзошла Испанию, сумевшую уйти от поражения, лишь выпустив на площадку пятого полевого игрока. Италии пришлось спасаться против Сербии, и дело тоже кончилось ничьей, а после неудачи со Словенией «Скуадра адзурра» вообще покинула турнир. Лишь Казахстан, который после бронзы Еuro-2016 тоже можно отнести к числу основных претендентов на титул, стартовал с победы над поляками.

Субботняя игра Казахстан — Россия определяла участников четвертьфинала из группы В. В воротах нашей команды Замтарадзе заменил дебютант чемпионатов Европы Путилов, а в первой четверке вместе с Давыдовым и Эдером Лимой вышли Милованов и Ниязов. Еще одно отличие от встречи с Польшей состояло в том, что россияне начали не тремя, а двумя четверками.

Наша сборная выглядела свежее и легче, чем в стартовом матче, и уже на 2-й минуте Эдер Лима изящно освободился от опеки, тут же получил пас от Давыдова и отличным ударом с левой поразил дальнюю «девятку».

Соперник за счет прессинга пытался перехватить инициативу. России приходилось непросто, но, вырываясь из тисков опеки, мы могли увеличить счет — Ниязов немного промахнулся из выгодной позиции, труднейший мяч от Лыскова отразил вратарь Игита. А на 11-й минуте мяч, пролетев после удара Абрамова над головой голкипера, уже пересекал линию ворот, но Нургожин успел выбить его в аут.

Казахстан стал прессинговать еще активнее, стал больше подключать к атакам Игиту и создавать моменты у ворот Путилова. Не использовал голевой шанс Тайнан, Жаманкулов попал в штангу.

Тренер соперников бразилец Какау, взяв тайм-аут и дав указание через переводчика, проводил команду репликой на русском: «Ребята, эй, один гол давай, хорошо играешь». И его футболисты на пожелание тренера ответили двумя опаснейшими ударами — один отразил Путилов, другой — стойка. На последней минуте тайма Путилову вновь пришлось спасать ворота, причем дважды.

В начале второго тайма Эдер Лима со штрафного послал мяч чуть выше перекладины, а выпад Милованова отразил Игита. Наши владели преимуществом, но первая же серьезная атака Казахстана после перерыва завершилась голом. Дуглас мощным ударом метров с 12 поразил дальний угол.

Вдохновленные успехом соперники провели еще пару острых атак, и Путилову пришлось ликвидировать выход один на один. При подключениях Игиты нашим приходилось обороняться, как в меньшинстве, но на 28-й минуте Милованов перехватил мяч и пробил по пустым воротам соперников — штанга!

Последнюю 10-минутку Казахстан провел на пяти фолах, но действовал настолько надежно, что шестой, за который назначают 10-метровый, так и не «заработал».

Старший тренер сборной России Сергей Скорович заменил Лыскова во второй четверке на Афанасьева, который очень удачно вошел в игру, сразу создал острый момент, а на 32-й минуте развернул в штрафной своего опекуна, но под его удар вовремя подкатился Игита.

На 37-й минуте один на один с вратарем с передачи Афанасьева выскочил Абрамов, Игита вышел победителем в дуэли и с ним. Еще один шанс наш капитан получил на 39-й минуте, к сожалению, пробив выше ворот.

В итоге — 1:1, и Россия вышла в четвертьфинал со второго места. Теперь нам предстоит встреча с хозяевами чемпионата словенцами.

— Как и в первой встрече, мы забили один гол, это очень мало, — прокомментировал итог Скорович. — Есть проблемы с реализацией, но команда старалась, созидала, когда-то ее должно прорвать. Не зря у нас говорят «Долго запрягаем, но быстро едем». Если эта пословица будет к сборной применима — я за. Снова были сложности с реализацией «стандартов», которые списываю на произведенные перестановки. На Еuro-2016 мы забивали так в среднем один гол за матч, на чемпионате мира в Колумбии — почти два.

— Как относитесь к встрече в четвертьфинале со Словенией, когда за хозяев будет болеть полный зал?