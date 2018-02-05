Россия вышла на хозяев Евро
Наша национальная команда заняла второе место в группе и теперь в четвертьфинале встретится со Словенией.
Наша национальная команда заняла второе место в группе и теперь в четвертьфинале встретится со Словенией.
Группа А
Сербия — Италия — 1:1. Италия — Словения — 1:2.
Словения — 4, Сербия — 2, Италия — 1.
Группа В
Польша — Казахстан — 1:5.
Казахстан — Россия — 1:1 (Дуглас, 24 — Эдер Лима, 2).
Россия: Путилов — Давыдов, Милованов, Ниязов, Эдер Лима, Абрамович, Ромуло, Лысков, Абрамов, Афанасьев.
Казахстан — 4, Россия — 2, Польша — 1.
Группа С
Португалия — Румыния — 4:1. Румыния — Украина — 2:3.
Группа D
Испания — Франция — 4:4. Франция — Азербайджан — 3:5.
11-й чемпионат Европы способен войти в историю как самый непредсказуемый. После неожиданной ничьей в матче Россия — Польша недосчитались очков и другие фавориты первенства. Впервые пробившаяся на Euvro Франция едва не превзошла Испанию, сумевшую уйти от поражения, лишь выпустив на площадку пятого полевого игрока. Италии пришлось спасаться против Сербии, и дело тоже кончилось ничьей, а после неудачи со Словенией «Скуадра адзурра» вообще покинула турнир. Лишь Казахстан, который после бронзы Еuro-2016 тоже можно отнести к числу основных претендентов на титул, стартовал с победы над поляками.
Субботняя игра Казахстан — Россия определяла участников четвертьфинала из группы В. В воротах нашей команды Замтарадзе заменил дебютант чемпионатов Европы Путилов, а в первой четверке вместе с Давыдовым и Эдером Лимой вышли Милованов и Ниязов. Еще одно отличие от встречи с Польшей состояло в том, что россияне начали не тремя, а двумя четверками.
Наша сборная выглядела свежее и легче, чем в стартовом матче, и уже на 2-й минуте Эдер Лима изящно освободился от опеки, тут же получил пас от Давыдова и отличным ударом с левой поразил дальнюю «девятку».
Соперник за счет прессинга пытался перехватить инициативу. России приходилось непросто, но, вырываясь из тисков опеки, мы могли увеличить счет — Ниязов немного промахнулся из выгодной позиции, труднейший мяч от Лыскова отразил вратарь Игита. А на 11-й минуте мяч, пролетев после удара Абрамова над головой голкипера, уже пересекал линию ворот, но Нургожин успел выбить его в аут.
Казахстан стал прессинговать еще активнее, стал больше подключать к атакам Игиту и создавать моменты у ворот Путилова. Не использовал голевой шанс Тайнан, Жаманкулов попал в штангу.
Тренер соперников бразилец Какау, взяв
В начале второго тайма Эдер Лима со штрафного послал мяч чуть выше перекладины, а выпад Милованова отразил Игита. Наши владели преимуществом, но первая же серьезная атака Казахстана после перерыва завершилась голом. Дуглас мощным ударом метров с 12 поразил дальний угол.
Вдохновленные успехом соперники провели еще пару острых атак, и Путилову пришлось ликвидировать выход один на один. При подключениях Игиты нашим приходилось обороняться, как в меньшинстве, но на 28-й минуте Милованов перехватил мяч и пробил по пустым воротам соперников — штанга!
Последнюю 10-минутку Казахстан провел на пяти фолах, но действовал настолько надежно, что шестой, за который назначают 10-метровый, так и не «заработал».
Старший тренер сборной России Сергей Скорович заменил Лыскова во второй четверке на Афанасьева, который очень удачно вошел в игру, сразу создал острый момент, а на 32-й минуте развернул в штрафной своего опекуна, но под его удар вовремя подкатился Игита.
На 37-й минуте один на один с вратарем с передачи Афанасьева выскочил Абрамов, Игита вышел победителем в дуэли и с ним. Еще один шанс наш капитан получил на 39-й минуте, к сожалению, пробив выше ворот.
В итоге — 1:1, и Россия вышла в четвертьфинал со второго места. Теперь нам предстоит встреча с хозяевами чемпионата словенцами.
— Как и в первой встрече, мы забили один гол, это очень мало, — прокомментировал итог Скорович. — Есть проблемы с реализацией, но команда старалась, созидала,
— Как относитесь к встрече в четвертьфинале со Словенией, когда за хозяев будет болеть полный зал?
— Такова наша традиция — в Загребе играли против Хорватии, в Белграде — против Сербии. Всякий раз проходили дальше, так что я не против.