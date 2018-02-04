Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Продукты, которых теперь можно не бояться
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
21:58 (мск), источник: Sports.kz

Тренер сборной Сербии ждет тяжелого матча с Казахстаном на ЕВРО-2018

Наставник сборной Сербии Горан Иванчич поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2018, сообщает Sports.kz.

— Мы счастливы и считаем, что заслужили выход в четвертьфинал — наше место там. С Казахстаном мы ждем тяжелого матча. Это будет требовательная игра и в тактическом, и в физическом плане, — приводит слова Иванчича Novosti.rs.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа Сербии — 3.94, ничья — 4.2, победа Казахстана — 1.79 (основное время). Выйдет в полуфинал: Сербия — 2.75, Казахстан — 1.45.

Напомним, в группе сборная Сербии сыграла вничью с командами Словении (2:2) и Италии (1:1), а Казахстан разгромил поляков (5:1) и разошелся миром со сборной России (1:1).

«Второй Головкин» вернул пояс WBA расплакавшемуся сопернику
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь