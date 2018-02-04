Тренер сборной Сербии ждет тяжелого матча с Казахстаном на ЕВРО-2018

— Мы счастливы и считаем, что заслужили выход в четвертьфинал — наше место там. С Казахстаном мы ждем тяжелого матча. Это будет требовательная игра и в тактическом, и в физическом плане, — приводит слова Иванчича Novosti.rs.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа Сербии — 3.94, ничья — 4.2, победа Казахстана — 1.79 (основное время). Выйдет в полуфинал: Сербия — 2.75, Казахстан — 1.45.
Напомним, в группе сборная Сербии сыграла вничью с командами Словении (2:2) и Италии (1:1), а Казахстан разгромил поляков (5:1) и разошелся миром со сборной России (1:1).