Нападающий сборной Казахстана сломал ногу и пропустит матч за выход в полуфинал Евро-2018 по футзалу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана сломал ногу и пропустит матч за выход в полуфинал Евро-2018 по футзалу

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы-2018, проходящего в Любляне (Словения). Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Казахстана.

Акбаликов получил перелом основания плюсневой кости в матче против сборной России (1:1). Таким образом, Евро-2018 для 23-летнего нападающего закончился, а заменить игрока уже невозможно.

Ранее из-за травмы Казахстан потерял одного из своих лидеров — защитника Лео. Заменивший его Тайнан забил первый гол за сборную в стартовом матче турнира с Польшей (5:1), но во второй игре с Россией и он получил повреждение. Предполагается, что травма не носит серьезного характера и он продолжит выступление.

Напомним, сборная Казахстана с первого места в группе вышла в плей-офф. За путевку в полуфинал Евро-2018 подопечные Какау сыграют с командой Сербии. Эта игра состоится 5 февраля и начнется в 23:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал «Хабар».

"Теперь можно смотреть фильмы для взрослых". Главный тренер "Уфы" потроллил Сейдахмета в день рождения
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь