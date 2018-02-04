Нападающий сборной Казахстана сломал ногу и пропустит матч за выход в полуфинал Евро-2018 по футзалу

Акбаликов получил перелом основания плюсневой кости в матче против сборной России (1:1). Таким образом, Евро-2018 для 23-летнего нападающего закончился, а заменить игрока уже невозможно.

Ранее из-за травмы Казахстан потерял одного из своих лидеров — защитника Лео. Заменивший его Тайнан забил первый гол за сборную в стартовом матче турнира с Польшей (5:1), но во второй игре с Россией и он получил повреждение. Предполагается, что травма не носит серьезного характера и он продолжит выступление.