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01:41 (мск), источник: Prosports.kz

Какау: Мы заслуживали победу

Наставник сборной Казахстана о матче с Россией.

Источник: Prosports.kz

Тренер сборной Казахстана по футзалу, прокомментировал заключительный матч групповой стадии ЕВРО-2018 против России, сообщает Prosports.kz.

— Первые пять минут матча Россия действовала лучше нашей команды. Они играли очень агрессивно, как в поединке с поляками. После пяти минут, когда нам забили гол мы, стали играть лучше. Конечно, моменты надо реализовывать. В первом тайме счет мог быть минимум 3:1 в пользу Казахстана. Но мы, по итогам первой половины, уступили 0:1.

Во втором тайме начали рисковать и играть 5 на 4. Хорошо играли и 4 на 4. Но сработала схема игры с подключением Игиты. Он отдал пас на Дугласа и тот забил красивый гол. После того, как сравняли, имели еще моменты. Если сегодня кто и заслуживал победу, так это сборная Казахстана.

Конечно ничья наша. Мы заняли первое место и это первый раз в истории чемпионатов Европы, когда сборная Казахстана выходит в плей-офф в ранге победителя группы. До этого мы были вторыми, а Россия — первой. Теперь мы поменялись.

Поздравляю сборную России. Они играли очень хорошо, агрессивно. И поздравляю наших болельщиков, которые поддерживали сборную Казахстана на трибунах.

— Какого соперника хотели бы получить в ¼ финала (интервью прошло до матча Италия — Словения)?

— Италия проигрывала нам на ЕВРО-2016 со счетом 5:2 и, наверное, может подумать о реванше. Сербия тоже уступала нам со счетом 5:2. Я хочу, чтобы нашим соперником стала Словения — хозяйка турнира. На предыдущем ЕВРО мы играли с Сербией в Белграде и не испугались 14 тысяч болельщиков. И здесь, против нас могут быть 11 или 12 тысяч болельщиков.

— Как состояние травмированных игроков, Есенаманова, Тайнана, Нургожина?

— Тайнан будет играть. С Нургожиным все нормально. Есенманов — еще не знаю. Будем знать в день игры.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу, сыграв вничью со сборной России, заняла первое место в группе B и вышла в ¼ финала чемпионата Европы.

В ¼ финала соперником сборной Казахстана стала команда Сербии, которая заняла второе место в группе A. 5 февраля подопечные Какау проведут четвертьфинальный поединок. Соперники уже встречались в рамках чемпионата Европы. В матче за бронзу на ЕВРО-2016, который проходил в Белграде, сборная Казахстана обыграла Сербию со счетом 5:2.

Тем времененм сборная Словении, одолев итальянцев, встретится с командой России.

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