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Сборная Словении стала соперником россиян в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу
ТАСС, 4 февраля. Сборная Словении одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группы A чемпионата Европы по
ТАСС, 4 февраля. Сборная Словении одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группы A чемпионата Европы по
В составе победителей дублем отметился Игор Осредкар (31-я, 39-я минуты). У проигравших отличился Умберто Онорио (4).
В турнирной таблице группы A сборная Словении заняла первое место и в четвертьфинале встретится с командой России, которая стала второй в группе B. Второе место в группе A заняла сборная Сербии, которая в
Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России (3:7).