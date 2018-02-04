Сборная Словении стала соперником россиян в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

В турнирной таблице группы A сборная Словении заняла первое место и в четвертьфинале встретится с командой России, которая стала второй в группе B. Второе место в группе A заняла сборная Сербии, которая в плей-офф чемпионата Европы сыграет с командой Казахстана. Россияне сыграют против словенцев 5 февраля.