Определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЕВРО-2018

В группе «В» сборная Словении сенсационно обыграла команду Италии — 2:1. Забитыми мячами отметились Онорио (4-я минута) и Игор Осредкар (31-я и 39-я).

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Итоговая турнирная ситуация в группе «В» выглядит так: Словения — 4 очка, Сербия — 2, Италия — 1. Таким образом, Словения вышла в четвертьфинал с первого места и сыграет со второй командой группы «А» — Россией. Сербия стала второй — ей предстоит сразиться с Казахстаном.