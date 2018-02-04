Определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЕВРО-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
ВЦИОМ: доля голосующих за Путина россиян продолжает сокращаться
Светлана Ходченкова высказалась против равноправия в паре
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Леганес
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Нант
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
3.02
Леванте2
Реал2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер1
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
3.02
Амьен0
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
3.02
Монпелье2
Анже1
Футбол. Зарубежный
3.02
Страсбур0
Бордо2
Футбол. Зарубежный
3.02
Ницца0
Тулуза1
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
СМИ: Боевики сбили российский Су-25 из американского оружия
Минобороны поведало, как погиб пилот Су-25 в Сирии
«Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна
Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
00:52 (мск), источник: Sports.kz

Определился соперник Казахстана по четвертьфиналу ЕВРО-2018

В Любляне (Словения) проходит чемпионат Европы по футзалу, сообщает Sports.kz.

В группе «В» сборная Словении сенсационно обыграла команду Италии — 2:1. Забитыми мячами отметились Онорио (4-я минута) и Игор Осредкар (31-я и 39-я).

Читайте также
Сборная Казахстана вышла из группы ЕВРО-2018 с первого места

Итоговая турнирная ситуация в группе «В» выглядит так: Словения — 4 очка, Сербия — 2, Италия — 1. Таким образом, Словения вышла в четвертьфинал с первого места и сыграет со второй командой группы «А» — Россией. Сербия стала второй — ей предстоит сразиться с Казахстаном.

Напомним, в группе «А» сборная Казахстана уверенно победила команду Польши (5:1) и сыграла вничью с россиянами (1:1). Что касается сборной Сербии, то лучший результат команды — 1/8 финала на чемпионате мира (2012) и четвертое место на чемпионате Европы (2016). На ЕВРО-2016 сербы проиграли в матче за третье место именно команде Казахстана (2:5).

Мурат Гассиев - Юниер Дортикос: видео боя, в котором «второй Головкин» отправил соперника за ринг
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS
«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»
«Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна
Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
Боксер Федор Чудинов досрочно победил финна
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь