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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

На холостом ходу. Как Россия вышла в плей-офф, никого не победив

Сборная России по мини-футболу снова не выиграла. Но и не проиграла. Вторая подряд ничья позволила россиянам пробиться в четвертьфинал.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы вылететь, нужно постараться

Сборная России по мини-футболу в последние годы стабильно входит в число фаворитов главных международных турниров.

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Но в стартовом матче чемпионата Европы 2018 года в Словении фаворит, а вместе с этим и финалист трёх последних розыгрышей неприятно удивил: в матче с Польшей, которая на Евро не ездила аж 17 лет, Россия смогла забить лишь один мяч, пропустила в самой концовке и сенсационно свела игру вничью. Катастрофа? С турнирной точки зрения — нет. Поскольку на чемпионате Европы в каждой группе играет лишь по три команды, крупное поражение Польши в матче с Казахстаном почти вывело Россию в плей-офф. Чтобы остаться за бортом, нужно было очень постараться — проиграть казахам с разницей в пять мячей.

Впрочем, не могло быть речи о том, чтобы закидать казахов шапками. Команда бразильского наставника Какау добилась колоссального прогресса в последние годы. В 2016 году Казахстан, впервые в истории пробившийся на Евро, сходу взял бронзовые награды. Любопытный симбиоз классных натурализованных бразильцев и уроженцев Казахстана принёс правильные плоды: легионеры потянули за собой казахов, и те значительно прибавили в классе. Сборную Какау по-прежнему невозможно представить без вратаря Игиты, с удовольствием играющего пятого полевого, но в поле бразильцев уже готовы подменить казахи. Без травмированного Лео в поле у Казахстана осталось лишь два натурализованных игрока — даже меньше, чем у России.

«Ребята, надо один гол!»

В стартовой расстановке сборной России по сравнению с матчем первого тура произошли три изменения. В первой четвёрке вышли Артём Ниязов и Иван Милованов, а в воротах появился дебютант чемпионатов Европы Дмитрий Путилов. Первый свой сейв российскому вратарю довелось совершить только на четвёртой минуте — уже при счёте 1:0. У команды Скоровича в начале встречи с Казахстаном получилось то, что не вышло с поляками — реализовать свой момент. На второй минуте Эдер Лима пробил в касание после паса Давыдова — 1:0.

Казахи, пропустив гол, попытались забрать себе мяч и наладить позиционно нападение. Первое получилось, второе — нет.

На пятой минуте матча вратарь Игита впервые перешёл на чужую половину площадки, подключившись к атаке, однако столь любимая казахами игра пять на четыре дивидендов им не приносила. Россияне здорово прессинговали соперника, выдавливали его со своей половины площадки и накрывали почти все немногочисленные удары по воротам.

В середине тайма подопечные Скоровича создали у ворот Игиты целый ряд опасных моментов. После убойного удара Абрамова мяч от рук вратаря летел по крутой дуге в створ, но Нургожин успел вынести мяч из ворот. А на другой стороне площадки ярче всего выглядел Тайнан, дважды испытавший Путилова на прочность, ещё один опаснейший удар нанёс Жаманкулов: мяч после его выстрела попал в штангу. «Ребята, надо один гол! Давай!» — на чистом русском просил команду Какау во время минутного перерыва, однако если не считать яркого всплеска в концовке, сборная Казахстана ничего серьёзного создать у ворот россиян не смогла. А потеря Тайнана из-за травмы на ровном месте только усугубила положение казахов в преддверии второго тайма.

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Счёт, который устроил всех

С самого начала второго тайма Россия забрала себе мяч и отправилась в позиционное нападение. Казахи допустили несколько невынужденных ошибок, и наша команда создала целый ряд полумоментов. Довольно опасно выглядел дальний удар Милованова, неожиданный шанс выпал Ниязову: мяч неожиданно попал к Артёму после оплошности защитника, но Павел Таку успел выскочить из ниоткуда и вернуть круглого своей команде. А затем неожиданно забили казахи: Дугласу Жуниору дали лишнюю секунду, и он нанёс точнейший удар в дальний угол — 1:1.

К середине тайма команды обменялись голевыми моментами. Сборная России допустила грубую ошибку в обороне, и Акбаликов остался с Путиловым один на один, но переиграть российского вратаря, стремительно сократившего угол обстрела, не сумел. А через минуту Иван Милованов едва не поймал на выходе Игиту: пробил со своей половины поля, и мяч пролетел в сантиметрах от штанги пустых ворот — казахский голкипер ничего в этой ситуации сделать не успевал.

За девять минут до завершения матча Казахстан исчерпал весь запас ненаказуемых фолов.

Впрочем, даже не дожидаясь шестого нарушения со стороны соперника, россияне постепенно накаляли обстановку у чужих ворот — особенно этому способствовал Афанасьев, здорово вышедший на позицию «столба». Однако до голевого момента дело дошло лишь раз: Игита выручил после прорыва Абрамова на скорости. Казахам удалось создать не намного больше: они, конечно, перебили, Россию почти вдвое, но все их удары в концовке второго тайма либо шли мимо цели, либо блокировались защитниками — Путилов даже немного заскучал.

Таким образом, матч завершился со счётом, который устроил обе команды — 1:1. Россия вновь не выиграла и не проиграла, но при этом со второго места вышла в четвертьфинал. Но в плей-офф никто не будет смотреть статистику группового этапа — там уже обязательно нужно побеждать.

Михаил Чесалин

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