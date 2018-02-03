Сборная России по мини-футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная России набрала два очка в двух матчах, что позволило команде занять второе место в группе и выйти в следующий раунд чемпионата Европы. Турнирную таблицу группы В возглавляет команда Казахстана, набравшая 4 очка. Сборная Польши заняла третье место (1 очко).