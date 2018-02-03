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21:56 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан — Россия 1:1. Победила дружба

Сборная Казахстана во втором матче финальной стадии чемпионата Европы 2018 года по футзалу встречалась с Россией, пишет Sports.kz.

Россияне после ничьей с Польшей с первых минут дали понять, что хотят реабилитироваться, им удалось забить быстрый гол, с передачи Даниила Давыдова мощно под перекладину выстрелил Эдер Лима.

Это помогло России поверить в себя и она стала прессинговать, чтобы закрепить свое преимущество.

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Ближе к середине тайма стало понятно — требуется помощь Игиты, который стал активно подключаться к атакам, а они были при этом заметно острее. Хорошие моменты сравнять счет упустили Тайнан и Серик Жаманкулов, Александр Довгань также имел свой шанс, но помимо точности наших игроков, соперника выручала отличная реакция Дмитрия Путилова.

Обмен опасностями продолжился во второй половине игры, раз за разом обе команды беспокоили друг друга, и тут преуспел Казахстан, дальний выстрел Дугласа низом пришелся впритирку со штангой и просто стал неберущимся для Путилова. Это помогло уравновесить ситуацию на поле, казахстанцы уже не шли вперед всеми силами, Игита задерживался в воротах.

Отличиться до завершения встречи могли и те и другие, в одном из моментов Игита рискнул и чуть не «заработал» гол в наши ворота, мяч немного мимо пролетел. Концовку встречи лучше отыграли подопечные Какау, однако вырвать победу не удалось. Ничья — 1:1.

Таким образом, Казахстан набрал четыре очка и стал первым в группе, Россия на втором, а Польша соответственно третья.

Оппонент по четвертьфиналу определится после противостояния команд Италии и Словении, а оно пройдет поздней ночью, сама же встреча ¼-й пройдет в понедельник 5 февраля.

Казахстан — Россия 1:1 (0:1)

Голы: Эдер Лима 2 (0:1), Дуглас 34 (1:1).

Казахстан: Игита, Довгань, Есенаманов, Дуглас, Нургожин — Шамро, Тайнан, Жаманкулов, Сулейменов, Першин, Таку, Турсагулов, Акбаликов, Оразов.

Россия: Путилов, Милованов, Эдер Лима, Робиньо, Давыдов — Замтарадзе, Лысков, Ромуло, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Чишкала, Эскердинья.

Судьи: Габор Ковач (Венгрия), Болаж Фаркаш (Венгрия), Саша Томич (Хорватия).

3 февраля. Любляна. «Арена Стожице»

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