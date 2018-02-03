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Сборная Казахстана вышла из группы ЕВРО-2018 с первого места
В Любляне (Словения) проходит чемпионат Европы по футзалу, сообщает Sports.kz.
В Любляне (Словения) проходит чемпионат Европы по футзалу, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана провела второй и заключительный матч группового этапа — она сыграла вничью с командой России — 1:1.
Уже на 2-й минуте Эдер Лима вывел россиян вперед, однако на 24-й Дуглас восстановил
Итоговая турнирная ситуация в группе «В» выглядит следующим образом: Казахстан — 4 очка, Россия — 2, Польша — 1. Таким образом, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал с первого места, сборная России — со второго.
Соперником казахстанцев по ¼ финала станет одна из команд группы «А», где выступают Сербия, Италия и Словения. Четвертьфиналы пройдут 5 и 6 февраля.