Сборная Казахстана вышла из группы ЕВРО-2018 с первого места

Сборная Казахстана провела второй и заключительный матч группового этапа — она сыграла вничью с командой России — 1:1.

Уже на 2-й минуте Эдер Лима вывел россиян вперед, однако на 24-й Дуглас восстановил статус-кво.

Итоговая турнирная ситуация в группе «В» выглядит следующим образом: Казахстан — 4 очка, Россия — 2, Польша — 1. Таким образом, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал с первого места, сборная России — со второго.