Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал Евро-2018 по футзалу

Игра группы B завершилась со счетом 5:1. У казахстанцев отличились Тайнан, Биржан Оразов, Серик Жаманкулов, Михаил Першин, точно реализовавший десятиметровый, и Дуглас.

Для сборной Казахстана прошедший матч стал первым на Евро-2018 по футзалу, а Польша в первом туре отобрала очки у России (1:1).

С тремя очками Казахстан возглавляет таблицу группы А. Далее идут Россия и Польша, имеющие по одному баллу. В заключительной игре группы встретятся Казахстан и России — матч пройдет завтра, 3 февраля, и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Таким образом, сборная Казахстана вне зависимости от результата матча с Россией сыграет в четвертьфинале. В случае победы или ничьи команда Какау выйдет с первого места, а если проиграет, то со второго.

В четвертьфинале победитель группы B 5 февраля встретится с командой, ставшей второй в группе А — там играют Сербия, Словения и Италия.