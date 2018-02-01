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1 февраля, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал Евро-2018 по футзалу

Сборная Казахстана разгромила Польшу в первом матче и вышла в четвертьфинал Евро-2018 по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра группы B завершилась со счетом 5:1. У казахстанцев отличились Тайнан, Биржан Оразов, Серик Жаманкулов, Михаил Першин, точно реализовавший десятиметровый, и Дуглас.

Для сборной Казахстана прошедший матч стал первым на Евро-2018 по футзалу, а Польша в первом туре отобрала очки у России (1:1).

С тремя очками Казахстан возглавляет таблицу группы А. Далее идут Россия и Польша, имеющие по одному баллу. В заключительной игре группы встретятся Казахстан и России — матч пройдет завтра, 3 февраля, и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Таким образом, сборная Казахстана вне зависимости от результата матча с Россией сыграет в четвертьфинале. В случае победы или ничьи команда Какау выйдет с первого места, а если проиграет, то со второго.

В четвертьфинале победитель группы B 5 февраля встретится с командой, ставшей второй в группе А — там играют Сербия, Словения и Италия.

На Евро-2018 в словенской Любляне участвуют 12 команд, распределенных на четыре группы. На прошлом чемпионате Европы сборная Казахстана в 2016 году стала бронзовым призером — это был первый случай, когда медаль завоевал дебютант турнира.

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