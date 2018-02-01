Сборная Казахстана разгромила Польшу в первом матче на Евро-2018 по футзалу

Игра группы B завершилась со счетом 5:1.

Казахстанцы вышли вперед уже на третьей минуте, когда свой первый мяч за сборную забил Тайнан, а автором второго мяча на девятой стал Биржан Оразов. Ударно команда Какау провела и последние секунды перед перерывом. В начале 20-й минуты третий мяч казахстанцев провел Серик Жаманкулов, а сразу после него поляков за пятый фол наказал Михаил Першин, точно реализовавший десятиметровый.

Во втором тайме Польша смогла сократить отставание. На 28-й минуте ворота Лео Игиты поразил Доминик Солецки. На 36-й казахстанцы могли увеличить счет, но удар Першина отразил вратарь поляков Михал Видух. Пятый же мяч забил Дуглас на 37-й минуте.

Отметим, что прошедший матч стал третьей встречей Казахстана и Польши. В 2016 году казахстанцы победили в стыковых матчах квалификации чемпионата мира — 1:1, 7:0.

Для сборной Казахстана прошедший матч стал первым на Евро-2018 по футзалу, а Польша в первом туре отобрала очки у России — 1:1.

С тремя очками Казахстан возглавляет таблицу группы А. Далее идут Россия и Польша, имеющие по одному баллу. В заключительной игре группы встретятся Казахстан и Россия — матч пройдет завтра, 3 февраля, и начнется в 23:00 по времени Астаны.