Без лидера Лео. Сборная Казахстана опубликовала окончательную заявку на Евро-2018 по футзалу

В состав вошли 14 игроков. В заявку не включен защитник Лео — один из лидеров команды. Ранее УЕФА объявлял, что он получил травму. Тогда не уточнялся характер повреждения, но в итоге выяснилось, что травма не позволит ему сыграть на турнире. На прошлом Евро Лео забил три гола и помог сборной Казахстана в статусе дебютанта выиграть бронзовые едали.

Единственным новичком сборной на Евро-2018 будет Тайнан. 24-летний нападающий выходил в последней контрольной игре с Украиной (1:1), а в «Кайрате» он играет с августа 2017 года. В прошлом Тайнан был одним из лидеров молодежной сборной Бразилии.

Состав сборной Казахстана на Евро-2018:

Вратари:

№ 1 Григорий Шамро («Актобе», 57 матчей)

№ 2 Игита («Кайрат», 43 матча, 4 гола).

Полевые игроки:

№ 4 Тайнан («Кайрат», 1 матч)

№ 5 Серик Жаманкулов («Кайрат», 51 матч, 19 голов)

№ 8 Динмухамбет Сулейменов, капитан («Кайрат», 80 матчей, 13 голов)

№ 9 Александр Довгань («Жетысу», 58 матчей, 10 голов)

№ 10 Чингиз Есенаманов («Кайрат», 53 матча, 18 голов)

№ 11 Михаил Першин («Кайрат», 64 матча, 14 голов)

№ 12 Павел Таку («Актобе», 49 матчей, 15 голов)

№ 14 Дуглас («Кайрат», 36 матчей, 28 голов)

№ 15 Даурен Турсагулов («Жетысу», 7 матчей)

№ 18 Даурен Нургожин («Кайрат», 44 матча, 13 голов)

№ 19 Альберт Акбаликов («Актобе», 12 матчей, 3 гола)

№ 20 Биржан Оразов («Жетысу», 12 матчей, 2 гола).

Тренерско — административный штаб:

Главный тренер — Какау

Тренер по физической подготовке — Марио Раулино

Тренер по вратарям — Клеймар Рабер

Глава делегации — Лев Ким

Вице-президент АФК — Нуржан Доскеев

Менеджер — Думан Балыкбаев

Врач — Нурболат Есалинов

Переводчик — Ильяс Аблязов.