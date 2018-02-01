Без лидера Лео. Сборная Казахстана опубликовала окончательную заявку на Евро-2018 по футзалу
Сборная Казахстана определились с окончательной заявкой на Евро-2018, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала.
Сборная Казахстана определились с окончательной заявкой на Евро-2018, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала.
В состав вошли 14 игроков. В заявку не включен защитник Лео — один из лидеров команды. Ранее УЕФА объявлял, что он получил травму. Тогда не уточнялся характер повреждения, но в итоге выяснилось, что травма не позволит ему сыграть на турнире. На прошлом Евро Лео забил три гола и помог сборной Казахстана в статусе дебютанта выиграть бронзовые едали.
Единственным новичком сборной на Евро-2018 будет Тайнан. 24-летний нападающий выходил в последней контрольной игре с Украиной (1:1), а в «Кайрате» он играет с августа 2017 года. В прошлом Тайнан был одним из лидеров молодежной сборной Бразилии.
Состав сборной Казахстана на Евро-2018:
Вратари:
№ 1 Григорий Шамро («Актобе», 57 матчей)
№ 2 Игита («Кайрат», 43 матча, 4 гола).
Полевые игроки:
№ 4 Тайнан («Кайрат», 1 матч)
№ 5 Серик Жаманкулов («Кайрат», 51 матч, 19 голов)
№ 8 Динмухамбет Сулейменов, капитан («Кайрат», 80 матчей, 13 голов)
№ 9 Александр Довгань («Жетысу», 58 матчей, 10 голов)
№ 10 Чингиз Есенаманов («Кайрат», 53 матча, 18 голов)
№ 11 Михаил Першин («Кайрат», 64 матча, 14 голов)
№ 12 Павел Таку («Актобе», 49 матчей, 15 голов)
№ 14 Дуглас («Кайрат», 36 матчей, 28 голов)
№ 15 Даурен Турсагулов («Жетысу», 7 матчей)
№ 18 Даурен Нургожин («Кайрат», 44 матча, 13 голов)
№ 19 Альберт Акбаликов («Актобе», 12 матчей, 3 гола)
№ 20 Биржан Оразов («Жетысу», 12 матчей, 2 гола).
Тренерско — административный штаб:
Главный тренер — Какау
Тренер по физической подготовке — Марио Раулино
Тренер по вратарям — Клеймар Рабер
Глава делегации — Лев Ким
Менеджер — Думан Балыкбаев
Врач — Нурболат Есалинов
Переводчик — Ильяс Аблязов.
На Евро-2018 сборная Казахстана стартует сегодня, 1 февраля, матчем с Польшей. Игра начнется в 23:00 по времени Астаны, а прямом эфире ее можно посмотреть здесь. В первом туре поляки сыграли вничью с Россией (1:1), с которой Казахстан встретится 3 февраля. Из группы в