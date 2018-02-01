Россия начала с сенсации
В столице Словении Любляне стартовал очередной чемпионат Европы. Перед его началом президент УЕФА Александер Чеферин обратился к участникам турнира и всем любителям
В столице Словении Любляне стартовал очередной чемпионат Европы. Перед его началом президент УЕФА Александер Чеферин обратился к участникам турнира и всем любителям
— Главный турнир среди европейских сборных обязательно задаст новые стандарты на площадке и за ее пределами, — заявил глава европейского футбола. — Он проводится в увлекательное время — время развития футзала на нашем континенте после принятия ряда стратегических решений, которые поспособствуют его росту в ближайшие годы. Футзальный Евро-2016 в Белграде установил рекорды посещаемости и результативности. Словения готова поднять планку еще выше. «Арена Стожице» в Любляне идеально подходит для зрелища, которое могут предложить европейские футзальные сборные.
В матче открытия турнира сборная Сербии за 28 секунд до финальной сирены ушла от поражения, играя с хозяевами — футболистами Словении. Окончательный счет 2:2 установил Томич, забив с подачи форварда нашей «Тюмени» Коцича.
А затем на площадку вышли сборные России и Польши.
Знакомство соперников состоялось 28 лет назад в пригороде Валенсии Бурхассоте в рамках отборочного турнира чемпионата мира-1992 и завершилось ничьей — 7:7. С тех пор сыграно еще десять матчей, и единственное поражение от поляков наша команда потерпела в октябре 2005 года — 2:3. Остальные встречи выиграла, причем три последние с общим счетом 16:0.
Но сборная Польши за три года изменилась до неузнаваемости — и по составу, и по игре. С первых шагов в Любляне она показала, что не случайно пробилась, всего второй раз в своей истории, в финальный этап чемпионата Европы.
Команды ушли на перерыв, а на табло
В середине тайма поляки создали две напряженные ситуации у ворот Замтарадзе. Но два удара с лета Эскердиньи заставили их снова уйти в оборону, впрочем, достаточно активную. Поляки не позволяли нашей сборной использовать ее важнейший козырь — высокие скорости, предугадывали ход комбинаций, успевали блокировать удары по воротам, в которых блистал Калужа, ставший героем первого дня чемпионата.
Старший тренер сборной России Сергей Скорович начал варьировать состав четверок, и наши на
На первой минуте второго тайма Калужа вновь выручил поляков после опаснейшего удара Робиньо. Скорович продолжал искать наиболее эффективные варианты четверок и вроде бы находил. Били по воротам Абрамов, Эскердинья, а Робиньо — метров с шести в упор — Калужа парировал все, что летело в створ. А на 31-й минуте наш капитан обыграл двух защитников и вратаря, но пока замахивался, на линии ворот стеной оказалась почти вся польская команда. Замтарадзе тоже не оставался без дел, уверенной игрой вдохновлял партнеров.
И наконец на 36-й минуте после отличной комбинации, дважды разрезавшей площадку поперек, Лысков — Ромуло — Чишкала последний неотразимо пробил в дальний угол. 1:0.
Поляки поменяли вратаря на пятого полевого игрока, но, как ни старались, не могли создать у наших ворот
— Футзал в Европе подравнялся, — сказал на
Первая сенсация в Любляне, к нашему сожалению, не заставила себя долго ждать. Польша набрала свое первое очко за время участия в чемпионатах Европы.
Россия — Польша — 1:1 (Чишкала, 36 — Кубик, 40)
Россия: Замтарадзе — Робиньо, Давыдов, Чишкала, Эдер Лима, Абрамович, Эскердинья, Абрамов, Лысков, Ромуло, Милованов, Ниязов, Афанасьев.