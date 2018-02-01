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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия начала с сенсации

В столице Словении Любляне стартовал очередной чемпионат Европы. Перед его началом президент УЕФА Александер Чеферин обратился к участникам турнира и всем любителям мини-футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

— Главный турнир среди европейских сборных обязательно задаст новые стандарты на площадке и за ее пределами, — заявил глава европейского футбола. — Он проводится в увлекательное время — время развития футзала на нашем континенте после принятия ряда стратегических решений, которые поспособствуют его росту в ближайшие годы. Футзальный Евро-2016 в Белграде установил рекорды посещаемости и результативности. Словения готова поднять планку еще выше. «Арена Стожице» в Любляне идеально подходит для зрелища, которое могут предложить европейские футзальные сборные.

В матче открытия турнира сборная Сербии за 28 секунд до финальной сирены ушла от поражения, играя с хозяевами — футболистами Словении. Окончательный счет 2:2 установил Томич, забив с подачи форварда нашей «Тюмени» Коцича.

А затем на площадку вышли сборные России и Польши.

Знакомство соперников состоялось 28 лет назад в пригороде Валенсии Бурхассоте в рамках отборочного турнира чемпионата мира-1992 и завершилось ничьей — 7:7. С тех пор сыграно еще десять матчей, и единственное поражение от поляков наша команда потерпела в октябре 2005 года — 2:3. Остальные встречи выиграла, причем три последние с общим счетом 16:0.

Но сборная Польши за три года изменилась до неузнаваемости — и по составу, и по игре. С первых шагов в Любляне она показала, что не случайно пробилась, всего второй раз в своей истории, в финальный этап чемпионата Европы.

Команды ушли на перерыв, а на табло по-прежнему светились нули. Понятно, что стартовый матч — всегда волнение, и все же казалось, что сборная России, начавшая сразу использовать три четверки полевых игроков — весь заявочный список, вот-вот добьется результата. На 3-й минуте вратарь соперников Калужа в шпагате отразил отличный удар нового капитана сборной России Абрамова. Спустя минуту дебютант нашей команды Эскердинья обвел защитника и вратаря, но мяч после его удара с линии ворот выбил Поплавски. Милованов, выведенный к воротам Ниязовым, с острого угла не попал в створ.

В середине тайма поляки создали две напряженные ситуации у ворот Замтарадзе. Но два удара с лета Эскердиньи заставили их снова уйти в оборону, впрочем, достаточно активную. Поляки не позволяли нашей сборной использовать ее важнейший козырь — высокие скорости, предугадывали ход комбинаций, успевали блокировать удары по воротам, в которых блистал Калужа, ставший героем первого дня чемпионата.

Старший тренер сборной России Сергей Скорович начал варьировать состав четверок, и наши на какое-то время заперли соперников на их половине. Запомнились два превосходных удара Чишкалы с лета — рядом со штангой и парированный вратарем. А затем настала очередь уже нашего голкипера выручать команду. На 18-й минуте Замтарадзе взял «мертвый» мяч от Заставника, пробившего в угол метров с шести, и тут же в цирковом шпагате отразил мяч, летевший в дальний угол.

На первой минуте второго тайма Калужа вновь выручил поляков после опаснейшего удара Робиньо. Скорович продолжал искать наиболее эффективные варианты четверок и вроде бы находил. Били по воротам Абрамов, Эскердинья, а Робиньо — метров с шести в упор — Калужа парировал все, что летело в створ. А на 31-й минуте наш капитан обыграл двух защитников и вратаря, но пока замахивался, на линии ворот стеной оказалась почти вся польская команда. Замтарадзе тоже не оставался без дел, уверенной игрой вдохновлял партнеров.

И наконец на 36-й минуте после отличной комбинации, дважды разрезавшей площадку поперек, Лысков — Ромуло — Чишкала последний неотразимо пробил в дальний угол. 1:0.

Поляки поменяли вратаря на пятого полевого игрока, но, как ни старались, не могли создать у наших ворот мало-мальски опасного момента. А наши на последней минуте провели вихревую атаку, но передача Эскердиньи получилась не слишком удобной, и Ниязов с ходу послал мяч выше пустых ворот. Сборная Польши ответила не менее эффектной комбинацией, и столп ее обороны Кубик нанес сокрушительный удар с правого фланга впритирку с дальней штангой. 1:1. До конца матча оставалось 9 секунд.

— Футзал в Европе подравнялся, — сказал на пресс-конференции Сергей Скорович. — И преимущество, которое ты создаешь по ходу матча, надо увеличивать. Одного гола сегодня недостаточно. Польша выстроила определенную тактику и придерживалась ее от начала до конца. Нашей команде надо было реализовывать моменты. Не скажу, что их было обилие, но шансы присутствовали. Сегодня я не увидел в нашем исполнении стандартных положений.

Первая сенсация в Любляне, к нашему сожалению, не заставила себя долго ждать. Польша набрала свое первое очко за время участия в чемпионатах Европы.

Россия — Польша — 1:1 (Чишкала, 36 — Кубик, 40)

Россия: Замтарадзе — Робиньо, Давыдов, Чишкала, Эдер Лима, Абрамович, Эскердинья, Абрамов, Лысков, Ромуло, Милованов, Ниязов, Афанасьев.

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