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00:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стартует на чемпионате Европы по мини-футболу в Словении

ТАСС, 30 января. Чемпионат Европы по мини-футболу стартует во вторник в Любляне. Сборная России на предварительной стадии сыграет с командами Польши и Казахстана.

Источник: EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Российская сборная является одной из сильнейших команд Европы, хотя сумела победить на первенстве континента лишь раз — в 1999 году. На трех последних турнирах российские футболисты проигрывали в финалах, уступила сборная России и в финале чемпионата мира, который прошел в 2016 году в Колумбии, — соперникам из Аргентины со счетом 4:5.

«Мы счастливы, что успешно выступаем на чемпионатах Европы и мира, но нам недостает титулов. Мы трудимся, чтобы поднять кубок Европы над головой, задача стоит стать чемпионом», — сказал главный тренер сборной России Сергей Скорович.

В чемпионате Европы в Словении примут участие 12 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы. Сборная России выступит в группе В, где 30 января сыграет с командой Польши (начало — 22:45 мск), а 3 февраля — с соперниками из Казахстана (20:00).

По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, где сборные из группы В встретятся с представителями группы А — там сыграют футболисты Словении, Италии и Сербии. Группу С составили сборные Португалии, Украины и Румынии, группу D — Испании, Азербайджана и Франции. В случае равенства очков у двух команд первым критерием является результат их очной встречи.

Матчи групповой стадии пройдут с 30 января по 4 февраля, четвертьфиналы запланированы на 5 и 6 февраля, полуфиналы — 8 февраля. Матч за третье место и финал пройдут 10 февраля. Все встречи турнира состоятся на арене «Стожице» словенской столицы, которая была открыта в 2010 году и вмещает 12,5 тысячи зрителей.

В заявке три легионера

В окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы вошли вратари Георгий Замтарадзе (КПРФ), Дмитрий Путилов («Синара»), полевые игроки Сергей Абрамов («Синара»), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба — «Тюмень»), Артем Ниязов (КПРФ), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала (все — «Газпром-Югра»), Эдер Лима («Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Эскердинья («Барселона», Испания).

Скорович отметил, что турнир получится тяжелым для команд из-за небольших пауз между матчами. «Пять матчей за 12 дней — это очень затратно физически. Но все команды находятся в одинаковых условиях», — сказал он.

Чемпионат Европы в Словении в последний раз пройдет в старом формате. С 1999 года турнир проводится каждые два года, но теперь пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников на следующем турнире в 2022 году увеличится с 12 до 16 сборных.

Первый чемпионат Европы по мини-футболу прошел в 1996 году в Испании и завершился победой команды хозяев, испанская команда становилась чемпионом семь раз, в 2003 и 2014 годах титул выиграла сборная Италии, в 1999 году победили российские футболисты. В 2016 году на турнире в Сербии сборная Испании в финале победила российскую сборную со счетом 7:3.

Лишь сборные Испании, Италии и России принимали участие во всех 10 предыдущих чемпионатах Европы. Российская команда восемь раз завершала первенство континента с медалями.

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