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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На «Западе» двоевластие, на «Востоке» новый лидер

Красно-белые больше не лидеры.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

В последнем туре «Спартак» утратил единоличное лидерство, сыграв вничью с «Алмаз-АЛРОСА».

— Противостояние «Спартака» и «Алмаза» давно стало визитной карточкой высшей лиги, — считает главный тренер красно-белых Андрей Цуканов. — В этом сезоне соперник демонстрирует очень высокий уровень игры. Нам предстоит приложить немало усилий, чтобы взять у «Алмаза» реванш за поражение в первом круге. Будем играть только на победу!

Матч получился очень острым, с нереализованным 10-метровым, желтыми карточками. Соперники попеременно вели в счете, но в итоге была зафиксирована справедливая ничья — 3:3.

В параллельном матче в Рязани КПРФ-2 взяла верх над «Элекс-Фаворитом» и сравнялась со «Спартаком», уступая ему лишь по разности мячей.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

Завершающий матч 6-го тура между главными конкурентами в борьбе за победу в турнире привел к смене лидера. Дубль лучшего бомбардира конференции Рахманова уже к 6-й минуте обеспечил комфортный перевес команде БЛиК, который в итоге еще вырос, и ЗИК после продолжительного лидерства вынужден был уступить сопернику позицию во главе таблицы.

— Была проделана большая работа, и очень приятно пожинать ее плоды, — говорит главный тренер нефтеюганцев Александр Астафьев. — Играть против ЗИК крайне трудно, для достижения положительного результата требуется максимальная самоотдача. Начали с ошибок и уже на первых минутах проигрывали 0:2. Но команда не опустила руки, благодаря должному настрою и удаче смогла победить. Игры с такими сбалансированными командами очень энергозатратны, однако, когда достигаешь желаемого результата, дарят силы и мотивацию для продолжения профессионального роста.

На предсезонных сборах мы поставили задачу занять место не ниже второго, но сейчас понимаем, что способны рассчитывать и на первую строчку в таблице. Приложим все усилия для того, чтобы сохранить ее за собой до конца сезона. Перед нами стоит задача выйти в суперлигу. Для этого необходимо стать лучшими в своей зоне, а потом одолеть команды из Западной конференции.

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