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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» в третий раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в решающем поединке, впервые проходившем в оршанском спорткомплексе «Олимпиец», хозяева переиграли действующего чемпиона страны — минскую «Столицу» со счетом 5:3.

В составе победителей голевой дубль оформил Роман Кордоба, по разу отличились Дмитрий Клочко, Сергей Дядичкин и Георгий Тикуришвили. У проигравших два гола забил Руслан Лазюк, еще один мяч в активе ветерана Александра Черника.

Для «Витэна» это третий успех в кубковых розыгрышах, до этого он выигрывал трофей два года подряд — в 2009 и 2010 годах. «Столица» во второй раз играла в финале — в 2015 году команда Андрея Толмача обыграла «Витэн» 5:3.

Лучшим бомбардиром 28-го по счету кубкового розыгрыша стал Андрей Скварчевский из минского «Дорожника», забивший 9 мячей.

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