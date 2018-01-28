Оршанский «Витэн» в третий раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси по
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси по
Сегодня в решающем поединке, впервые проходившем в оршанском спорткомплексе «Олимпиец», хозяева переиграли действующего чемпиона страны — минскую «Столицу» со счетом 5:3.
В составе победителей голевой дубль оформил Роман Кордоба, по разу отличились Дмитрий Клочко, Сергей Дядичкин и Георгий Тикуришвили. У проигравших два гола забил Руслан Лазюк, еще один мяч в активе ветерана Александра Черника.
Для «Витэна» это третий успех в кубковых розыгрышах, до этого он выигрывал трофей два года подряд — в 2009 и 2010 годах. «Столица» во второй раз играла в финале — в 2015 году команда Андрея Толмача обыграла «Витэн» 5:3.
Лучшим бомбардиром 28-го по счету кубкового розыгрыша стал Андрей Скварчевский из минского «Дорожника», забивший 9 мячей.