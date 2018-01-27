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17:55 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» обыграл в товарищеском матче сборную Таджикистана

Сегодня состоялся товарищеский матч между алматинским «Кайратом» и национальной сборной Таджикистана по футзалу.

Как известно, большая часть игроков «Кайрата» ныне пребывает в расположении сборной Казахстана, которая ведет подготовку к ЕВРО-2018. В связи с этим, состав кайратовцев был смешанным. Игроки основной команды (Дуду, Умешев, Алешандре, Дрот, Эдуардо и Даниэль) взаимодействовали с воспитанниками академии клуба в возрастной категории U-17. В отсутствие Какау руководил коллективом нынешний консультант клуба Мигель Ангуло, при поддержке тренера академии Семена Палагутина.

«Кайрат» постепенно вкатился в игру, позволив привыкнуть к паркету и гостям. Лишь в заключительной пятиминутке первого тайма Алешандре (исполнявший роль капитана в этой игре) оформил дубль в течение 60 секунд.

После перерыва все тот же Алешандре и Эдуардо помогли Золтану Дроту забить еще два мяча. Однако, Таджикистан также сумел сверкнуть результативностью, поразив ворота «Кайрата» на 32-й и 39-й минутах.

Стоит отметить, что свое игровое время получили и несколько воспитанников Академии «Кайрата», которые проявили старательность в компании игроков основы.

В понедельник, 29 февраля состоится еще одна встреча между соперниками.

«Кайрат» — Таджикистан 4:2

Голы: Алешандре 15, 16, Дрот 24, 33 — Р. Шарипов 32, М. Шарипов 39.

27 февраля, Алматы, СК «Кайрат».

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