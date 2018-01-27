Россия едет на Евро за победой

Источник: Спорт-Экспресс

— Это последний чемпионат Европы с участием 12 команд, — подчеркнул глава АМФР Эмиль Алиев. — После прихода на пост президента УЕФА Александера Чеферина решено, что турнир будет проводиться раз в четыре года и в формате 16 финалистов. Что же касается сборной России, то есть все предпосылки для успешного выступления в Словении. Едем в Любляну в оптимальном составе, хорошо готовыми.

Почетный президент АМФР Семен Андреев напомнил, что наша ассоциация с первых дней существования активно способствовала проведению европейских первенств, в чем ее поддержал руководитель испанского футзала Анхель Мария Вильяр, а также представители Италии и Украины. Проведение Евро дало мощный импульс развитию мини-футбола в странах Старого Cвета.

Старший тренер сборной России Сергей Скорович заметил, что единственной серьезной проблемой при подготовке стал разный уровень состояния кандидатов в команду: кто-то играл в национальном чемпионате больше, кто-то меньше.

— Каждого футболиста мы подводили к необходимому уровню индивидуально, — объяснил Скорович, который работает со сборной уже девять лет. — Интервалы между матчами на Евро короче, чем на чемпионате мира, а, значит, это весьма энергозатратные соревнования, и очень важна психологическая и эмоциональная составляющая подготовки. Эти компоненты у нас на высоком уровне, готовимся побеждать. Счастливы, что сборная России выходила в три последних финала на ЧЕ и сыграла в решающей встрече первенства мира, вот только титулов не хватает. Работаем над тем, чтобы, наконец, победить!

Недавно председателем комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу стал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

— Этому способствовали большие заслуги России в мини-футболе и богатый опыт организации соревнований на самом высоком уровне, — отметил Алиев. — Нынешняя должность Алаева должна заставить европейский судейский корпус более объективно относиться к нашей национальной команде, уравнять в этом плане шансы с другими ведущими сборными, что, как известно, происходило далеко не всегда.

Была затронута и тема допинга, которая в мини-футболе, пока не актуальна.

— На всех крупнейших соревнованиях от двух до пяти игроков проходили допинг-контроль после каждого матча, но ни одного положительно результата не выявлено, — сообщил Алиев. — Мы тесно взаимодействуем с Федеральным медико-биологическим агентством, футболисты предупреждены, чтобы не использовали никаких медицинских препаратов без согласования с врачом сборной Павлом Чекмаревым.

У Скоровича спросили, что ему известно о соперниках по группе.

— В нашем распоряжении есть видео с последними встречами с участием сборных Польши и Казахстана, — сказал тренер. — Команды действуют в схожей манере, нередко подключая к атакам вратаря. По ходу турнира будем еще глубже изучать оппонентов, в том числе команды группы А, с одной из которых можем встретиться в четвертьфинале.

Особый интерес вызывает приглашение в сборную бразильского бомбардира Эскердиньи, получившего российский паспорт: как он, выступая после развала «Дины» за «Барселону», влился коллектив.

Ответ Скоровича исчерпывающий: «Эскердинье не понадобилось времени на адаптацию, игрок гармонично влился в команду».

Футболистов на пресс-конференции представлял форвард Сергей Абрамов. Его спросили, нет ли опасений, что, взорвав интернет своими красивыми голами, он привлечет к себе удвоенное внимание защитников.

— Я рад, что забитыми мячами популяризирую футзал, — заметил Абрамов. — А соперники пусть смотрят и боятся.

На момент подписания номера в печать еще не была сформирована окончательная заявка нашей команды, поэтому приводим список всех, кто вызван на сбор: вратари Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Сергей Слемзин («Газпром-Югра», Югорск), полевые игроки Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Катата, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Ромуло, Данил Давыдов (все — «Газпром-Югра»), Эдер Лима («Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба — «Тюмень»), Эскердинья («Барселона», Испания), Сергей Абрамов («Синара»), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба — КПРФ).

Группы ЕВРО-2018

А: Словения, Италия, Сербия.

В: РОССИЯ, Казахстан, Польша.

Россия стартует 30 января матчем со сборной Польши, а 3 февраля сыграет с Казахстаном.

С: Португалия, Украина, Румыния.

D: Испания, Азербайджан, Франция.

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой тройки.