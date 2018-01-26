Скорович: Задачей сборной России по мини-футболу является победа на чемпионате Европы
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Тренерский штаб сборной России по
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Тренерский штаб сборной России по
Чемпионат Европы по
«От нас всегда ждут побед, мы это заслужили своей историей, потому что всегда боролись за самые высокие места и ставили максимальные задачи. Мы должны побеждать, мы не то чтобы устали от финалов, но надо побеждать. Мы счастливы, что успешно выступаем на чемпионатах Европы и мира, но нам недостает титулов, их не хватает российскому
«Все наши мысли только о Евро, и мы, и все остальные ждут от нас победы. Все спортсмены живы и здоровы, у нас нет травм; да, состояние у игроков разное, у
Скорович также отметил, что турнир будет тяжелым для команд
Сборная России будет играть в агрессивной манере
Старший тренер сборной отметил, что команда будет играть в агрессивный футбол. «Мы играем в агрессивной манере, прессингуем, наши спортсмены нацелены на это, и их сложно перестроить на позиционную оборону», — отметил Скорович.
Соперниками сборной России в группе B станут команды Польши и Казахстана. На групповом этапе каждая сборная проведет по два матча, после чего две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в ¼ финала. 30 января сборная России сыграет с командой Польши, 3 февраля — со сборной Казахстана.
«На чемпионате Европы много сильных команд — Италия, Испания, Сербия — турнир скоротечный, поэтому кто физически лучше подготовлен, тот и имеет преимущество», — добавил Скорович.
Почетный президент Ассоциации
За сборную России на чемпионате Европы может сыграть испанец Эскердинья, который недавно получил российский паспорт. Старший тренер команды отметил, что адаптация новичка проходит хорошо. «Эскердинья хорошо влился в коллектив, есть ощущение, что он там был всегда. Многим он знаком по “Дине”, поэтому не возникло никакого дискомфорта и не нужно было время на адаптацию. Уровень игрока очень высок, он выполняет все требования и гармонично вошел в коллектив», — сказал Скорович.
Последний чемпионат Европы в старом формате
Чемпионат Европы в Словении в последний раз пройдет в старом формате. С 1999 года турнир проводится каждые два года, но с 2022-го формат будет изменен — пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников увеличится с 12 до 16 сборных. Андреев связывает изменения формата турнира с приходом на пост президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александра Чеферина в 2016 году.
«Значимость чемпионата Европы для развития
Судейский вопрос
Президент Ассоциации
«Надеюсь, что правление Алаева позволит относиться трепетнее к национальной сборной России и соблюдать все регламенты, ведь Россия всегда находится под непростым судейством. На чемпионатах мира оно может быть и более благосклонным к нашей команде, но здесь руководитель судейского корпуса — испанец, поэтому конфликт интересов налицо. Он назначает судей, и могут быть
«В российском
«На всех крупных форумах наши спортсмены, как и все, проходят
«У нас есть жесткий протокол — после каждого тура расширенная карта по каждому спортсмену, где описаны все травмы и препараты, которыми пользуется игрок, клубные врачи отправляют в сборную. Никто не заинтересован в использовании непроверенных препаратов, а мы полностью доверяем нашему врачу. Надеюсь, все