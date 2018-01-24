Оршанский «Витэн» и минская «Столица» вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» и минская «Столица» стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» и минская «Столица» стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по
Сегодня в гостевом поединке полуфинала оршанская дружина играла в Пинске против микашевичского «Гранита» и добилась ничьей — 3:3. В первом полуфинальном матче «Витэн» одолел соперников у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 и в шестой раз вышел в финал кубкового розыгрыша. Оршанцы дважды становились обладателями Кубка страны.
Соперником оршанцев будет действующий чемпион страны минская «Столица», переигравшая теперь уже
Решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится в воскресенье, 28 января в Орше.