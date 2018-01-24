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24 января, источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» и минская «Столица» вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» и минская «Столица» стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке полуфинала оршанская дружина играла в Пинске против микашевичского «Гранита» и добилась ничьей — 3:3. В первом полуфинальном матче «Витэн» одолел соперников у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 и в шестой раз вышел в финал кубкового розыгрыша. Оршанцы дважды становились обладателями Кубка страны.

Соперником оршанцев будет действующий чемпион страны минская «Столица», переигравшая теперь уже экс-обладателя Кубка «Дорожник». В их первой встрече за выход в финал «столичники» выиграли 2:0, а сегодня разгромили соперников со счетом 8:4.

Решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится в воскресенье, 28 января в Орше.

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