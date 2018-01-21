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«Столица» и «Витэн» победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по
Действующий обладатель Кубка минский «Дорожник» уступил на своей площадке чемпионам страны, спортсменам «Столицы» со счетом 0:2.
В другом матче оршанский «Витэн» принимал на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» и добился победы с минимальным перевесом — 1:0.
Ответные встречи за выход в финал пройдут 24 января, а решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится 28 января в Орше.