«Столица» и «Витэн» победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси

Действующий обладатель Кубка минский «Дорожник» уступил на своей площадке чемпионам страны, спортсменам «Столицы» со счетом 0:2.

В другом матче оршанский «Витэн» принимал на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» и добился победы с минимальным перевесом — 1:0.