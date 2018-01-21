Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Названы самые «токсичные» родственники
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Собчак обратилась к Кадырову с требованием
Том Харди читал рэп в 90-х
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-041
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Милан1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако3
Метц1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал7
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Кротоне3
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио5
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Леганес2
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Альбина Джанабаева надела откровенный наряд
Ольга Бузова примерила бархатное платье-комбинацию
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
19:20 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» и «Витэн» победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу сегодня состоялись первые полуфинальные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка минский «Дорожник» уступил на своей площадке чемпионам страны, спортсменам «Столицы» со счетом 0:2.

В другом матче оршанский «Витэн» принимал на своей арене гостей из микашевичского «Гранита» и добился победы с минимальным перевесом — 1:0.

Ответные встречи за выход в финал пройдут 24 января, а решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится 28 января в Орше.

 Иглесиас и Курникова опубликовали фото новорожденных близнецов
Семья из Могилева, ехавшая снимать порчу, попала в ДТП в Оршанском районе
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь