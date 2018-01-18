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02:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смоленские дорожники перекрыли трассу «Сибиряку»

Обзор 12-го тура Суперлиги.

Перед уходом на месячный перерыв, связанный с участием сборной России в очередном чемпионате Европы, в суперлиге сменился лидер. «Тюмень» потеснила с 1-го места своего географического соседа «Газпром-Югру». В Тюмени дату этого события впору отметить красным цветом в календаре, поскольку уже и не вспомнить, когда такое было и было ли вообще. Но все логично: прошедший отрезок дистанции «Тюмень» прошла стабильнее всех, проиграв лишь однажды.

— «Ухта» мне симпатична, у команды есть свой стиль, — не удержался от комплимента в адрес соперника по знаковому для команды матчу главный тренер «Тюмени» Игорь Путилов. — Первый тайм у нас получился, во втором стали недорабатывать, подсели. У нас не было двух лидеров — Артема Антошкина и Ивана Милованова, Саша Упалев получил по ходу игры повреждение. Хочу отметить Андрея Батырева, первый тайм он провел просто здорово. Если мы в том же режиме и с тем же отношением будем работать, все у нас должно получиться.

После успехов, отличной игры в матчах с «Газпромом-Югрой» многие считали, что «Сибиряк» без проблем пройдет обретающийся в низах таблицы «Автодор» и завершит первую стадию чемпионата в тройке лидеров. Но смоленские дорожники нагрянули в Новосибирск во всеоружии, не давали хозяевам поднять голову, постоянно вели в счете, а как только сибиряки его сравнивали, вновь выходили вперед и сотворили одну из главных сенсаций чемпионата, победив 6:4.

— Ребята — молодцы, четко выполняли мою установку с первых минут, — не мог нарадоваться на своих игроков наставник «Автодора» Алексей Кудлай. — Мои подопечные верили в победу от начала и до конца.

— Результат закономерен, «Автодор» его заслужил, — признал главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Мы были выхолощены физически и эмоционально, много эмоций и сил отдали в матчах против «Газпрома-Югры». Достать резерв не удалось, хоть мы и пытались спасти игру. Группа игроков выпала из тренировочного процесса. Балашов потянул паховую мышцу, Шамсутдинов, Костяной, Покотыло вышли на площадку с температурой.

В первом тайме матча с КПРФ для «Газпрома-Югры» запахло разгромом. Коммунисты повели 3:0, владея при этом инициативой. Однако после перерыва власть на площадке неожиданно переменилась. Уже газовики были вправе сетовать на неиспользованные возможности, которые не позволили им добиться большего чем ничья.

— Первый тайм остался за нами, второй — за «Газпромом-Югрой», — комментировал матч наставник КПРФ Бесик Зоидзе. — Это нормально, когда в командах собраны футболисты высокого индивидуального уровня. На установке говорил, что судьбу матча решат нюансы технического плана. Это то, что мы показали в первом тайме, а соперник — во втором: высокое индивидуальное мастерство в завершении, в передачах, во всем. Нам чуть обидно, все время вели в счете, но соперник смог вернуться в игру, восстановить интригу.

— Это был один из лучших матчей суперлиги в сезоне, — заявил наставник «Газпрома-Югры» Кака. — Результат считаю закономерным. Приятно посмотреть на площадку, когда на ней 8−9 футболистов сборной России. Они показали такой уровень игры, который дает нам надежду на предстоящий чемпионат Европы. Тем более что они могут играть еще лучше.

Равного поединка ждали в Ижевске, но «Прогресс» на удивление легко расправился со все еще не вошедшим в турнирный ритм «Политехом» — 6:1.

— Тренер «Политеха» отметил, что для его команды это была худшая игра, а у нас, наверное, лучшая за весь чемпионат, — уверен наставник «Прогресса» Евгений Осинцев. — Того, что мы наигрываем, отрабатываем, сегодня было много и в полной мере.

Дина — Новая генерация — 1:2 (Разуванов, 31 — Суворов, 21. Прокушев, 25, с 6-метрового).

Тюмень — Ухта — 4:1 (Коцич, 8, 38. Чухрий, 28. Абрамович, 48 — Чуйков, 29).

Норильский никель — Синара — 2:5 (Сытин, 33. Сергеев, 45 — Демин, 12. Чащин, 22, в свои ворота. Прудников, 23. Абрамов, 45. Путилов, 49).

Сибиряк — Автодор — 4:6 (Анисимов, 12. Покотыло, 25. Н. Плахов, 33. Соколов, 43 — Казаков, 2. А. Давыдов, 6, 29. Покотыло, 34, в свои ворота. Лялин, 47, 48).

КПРФ — Газпром-Югра — 3:3 (Денисов, 7. Паулиньо, 12. Понкратов, 12 — Сигнев, 32. Понкратов, 44, в свои ворота. Ромуло, 50).

Прогресс — Политех — 6:1 (Букин, 3, 50. Мелконян, 16. Оппер, 21. Асланян, 22. Гуляйкин, 35 — Ананьев, 23).

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