Кудзиев нокаутирует лидера

Источник: Спорт-Экспресс

Заявление главного тренера «Прогресса», казалось, получит свое продолжение. Ан нет, матчи выдались на редкость интересными, напряженными, за исключением визита «Дины» в Ухту, а центральные, в Новосибирске, стали настоящими новогодними подарками болельщикам.

В них «Сибиряк» по сравнению с декабрем предстал неузнаваемым. Понимая, что оборона в этом сезоне явно не их конек, новосибирцы задали такой атакующий тон в первом матче, что лидер «Газпром-Югра» просто из самоуважения не мог его не принять. Вратари обеих команд не знали продыху, как, впрочем, и зрители, канонада ударов по воротам не смолкала, и драматическая развязка стала логическим завершением поединка. За 2 секунды до финальной сирены при счете 6:5 в пользу гостей не выдержали нервы у одного из лучших игроков матча югорчанина Афанасьева. Его неосторожный подкат стоил команде 6-го фола, и Умберто с 10-метрового привел матч к справедливой ничьей — 6:6.

Ко второму матчу «Сибиряк» подошел без Умберто и Жоана, получивших по критической желтой карточке, но Руслан Кудзиев лишний раз дал понять, что игру команды определяют не только бразильцы. Его хет-трик вывел хозяев в отрыв, и отыграть кудзиевские голы гости так и не смогли. Тем более что он забил еще один.

— Я призвал ребят играть активно, хоть у нас и было всего восемь полевых игроков, — рассказывал по окончании второго матча главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Мы должны были держать соперника в напряжении, мешать играть через «столбов». И ребята поверили в себя. Вера в тактическое построение, сплоченность, самоотдача — ключ к сегодняшней победе. А когда мы потеряли Романа Главатских, ребята сплотились еще больше. Здорово сыграл и наш вратарь Николай Балашов.

— «Сибиряк» хорошо выбрал тактику, — признал наставник «Газпрома-Югры» Кака. — Мой коллега смог сплотить команду, несмотря на отсутствие двух лидеров. А мы сыграли худший матч в сезоне.

Слова Осинцева о «Прогрессе», наверное, можно было бы спроецировать и на КПРФ. По ходу первого матча коммунистов с «Новой генерацией» непонятно было, кто там фаворит. Сыктывкарцы создавали момент за моментом, но раз за разом не забивали, видимо, от удивления такой свободой у ворот гостей. Тем не менее заслуженную победу они не упустили.

— Мы не переиграли КПРФ, но навязали неудобный для нее ритм, — скромно прокомментировал победу главный тренер «Генерации» Вадим Яшин.

На следующий день разъяренных коммунистов было уже не удержать.