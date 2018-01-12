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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кудзиев нокаутирует лидера

«Видимо, хорошо праздники провели, веселились больше, чем соперник», — сказал Евгений Осинцев после разгрома в первом матче чемпионата в новом году от «Синары».

Источник: Спорт-Экспресс

Заявление главного тренера «Прогресса», казалось, получит свое продолжение. Ан нет, матчи выдались на редкость интересными, напряженными, за исключением визита «Дины» в Ухту, а центральные, в Новосибирске, стали настоящими новогодними подарками болельщикам.

В них «Сибиряк» по сравнению с декабрем предстал неузнаваемым. Понимая, что оборона в этом сезоне явно не их конек, новосибирцы задали такой атакующий тон в первом матче, что лидер «Газпром-Югра» просто из самоуважения не мог его не принять. Вратари обеих команд не знали продыху, как, впрочем, и зрители, канонада ударов по воротам не смолкала, и драматическая развязка стала логическим завершением поединка. За 2 секунды до финальной сирены при счете 6:5 в пользу гостей не выдержали нервы у одного из лучших игроков матча югорчанина Афанасьева. Его неосторожный подкат стоил команде 6-го фола, и Умберто с 10-метрового привел матч к справедливой ничьей — 6:6.

Ко второму матчу «Сибиряк» подошел без Умберто и Жоана, получивших по критической желтой карточке, но Руслан Кудзиев лишний раз дал понять, что игру команды определяют не только бразильцы. Его хет-трик вывел хозяев в отрыв, и отыграть кудзиевские голы гости так и не смогли. Тем более что он забил еще один.

— Я призвал ребят играть активно, хоть у нас и было всего восемь полевых игроков, — рассказывал по окончании второго матча главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Мы должны были держать соперника в напряжении, мешать играть через «столбов». И ребята поверили в себя. Вера в тактическое построение, сплоченность, самоотдача — ключ к сегодняшней победе. А когда мы потеряли Романа Главатских, ребята сплотились еще больше. Здорово сыграл и наш вратарь Николай Балашов.

— «Сибиряк» хорошо выбрал тактику, — признал наставник «Газпрома-Югры» Кака. — Мой коллега смог сплотить команду, несмотря на отсутствие двух лидеров. А мы сыграли худший матч в сезоне.

Слова Осинцева о «Прогрессе», наверное, можно было бы спроецировать и на КПРФ. По ходу первого матча коммунистов с «Новой генерацией» непонятно было, кто там фаворит. Сыктывкарцы создавали момент за моментом, но раз за разом не забивали, видимо, от удивления такой свободой у ворот гостей. Тем не менее заслуженную победу они не упустили.

— Мы не переиграли КПРФ, но навязали неудобный для нее ритм, — скромно прокомментировал победу главный тренер «Генерации» Вадим Яшин.

На следующий день разъяренных коммунистов было уже не удержать.

Гнетущее впечатление оставили матчи «Дины» против «Ухты», которую возглавил недавний диновский наставник Темур Алекберов. Игра впятером, а на следующий день и вчетвером против трех полноценных четверок команды из Коми — издевательство над молодыми игроками. Видно, что ребята с хорошей школой, с характером, но где взять силы противостоять втрое превосходящему сопернику? При том что у команды нет даже врача, и помощь игрокам обеих команд оказывал доктор «Ухты» Игорь Климин.

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