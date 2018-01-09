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14:49 (мск), источник: Prosports.kz

ЕВРО-2018: Кому покорится Старый Свет?

Сборная Казахстана — претендент на медали.

Источник: Prosports.kz

В Любляне в конце января возьмет старт чемпионат Европы по футзалу, на котором среди прочих выступят сборные Казахстана, России, Украины и Азербайджана.

Кто на этот раз возьмет заветный трофей?

ЕВРО-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне, на «Арена Стожице», вмещающей 12 500 зрителей.

Эта домашняя арена баскетбольной «Олимпии», волейбольного «АКХ Воллей» и гандбольного «РК Крим». Именно на этом стадионе проходили матчи Евробаскета-2013.

Формат

В турнире примут участие 12 команд. Хозяйка Словения и 11 сборных, преодолевших сито квалификации, в том числе действующий чемпион Испания и дебютант турнира Франция. Участники разбиты на четыре группы по три команды. В четвертьфинал выйдут по две команды из каждой группы. Календарь финального турнира.

Кто фавориты?

Сборные лишь трех стран выигрывали турнир: Испания (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Россия (1999) и Италия (2003, 2014). Еще одним претендентом на победу считается Португалия, цвета которой защищает один из лучших игроков мира Рикардинью.

В прошлом розыгрыше до ½ финала добрались дебютант решающей стадии Казахстан и хозяйка первенства Сербия. До финала дважды добирались украинцы. Очень зрелищно играет сборная Азербайджана, на многое способны и румыны. Польша вышла в финальный турнир впервые с 2001 года, а дебютантом станет Франция, которая в стыковых матчах нанесла сенсационное поражение Хорватии. На прошлом ЕВРО сборная Казахстана выиграла бронзовые медали и стремится улучшить свои показатели.

Кто главные звезды?

Кроме португальца Рикардинью, следует обратить внимание на Эдера Лиму (Россия), вратаря Игиту (Казахстан), который здорово играет ногами и часто подключается к атакам. Также в списке испанские звезды Алекс, Мигелин и Рауль Кампос. Вполне может блеснуть француз Ландри Н’Галя, который сделал хет-трик в стыковом матче против Хорватии.

Где смотреть?

Информация о телевизионных правах будет доступна незадолго до начала турнира. За ходом всех игр можно следить в режиме реального времени в Матч-центре на UEFA.com.

На сайте Prosports.kz будут публиковаться отчеты с матчей, интересные заметки, интервью, фотографии, видео и последние новости.

Для новичков

Если вы еще не разбираетесь в футзале — не беда. Мы вам поможем. В заявках от национальных сборных по 14 человек. Играют на паркете пять на пять с неограниченным числом замен. Два тайма по 20 минут «чистого» времени. Маленькая площадка и высокий темп требуют от игроков мастерского владения мячом. Такие звезды футбола, как Халк, Неймар и Алекс Тейшейра, отдают должное футзалу, который помог им развить технические навыки. Российский легионер «Кайрата» Андрей Аршавин в свое время тоже занимался футзалом.

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