ЕВРО-2018: Кому покорится Старый Свет?
Сборная Казахстана — претендент на медали.
Сборная Казахстана — претендент на медали.
В Любляне в конце января возьмет старт чемпионат Европы по футзалу, на котором среди прочих выступят сборные Казахстана, России, Украины и Азербайджана.
Кто на этот раз возьмет заветный трофей?
ЕВРО-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне, на «Арена Стожице», вмещающей 12 500 зрителей.
Эта домашняя арена баскетбольной «Олимпии», волейбольного «АКХ Воллей» и гандбольного «РК Крим». Именно на этом стадионе проходили матчи Евробаскета-2013.
Формат
В турнире примут участие 12 команд. Хозяйка Словения и 11 сборных, преодолевших сито квалификации, в том числе действующий чемпион Испания и дебютант турнира Франция. Участники разбиты на четыре группы по три команды. В четвертьфинал выйдут по две команды из каждой группы. Календарь финального турнира.
Кто фавориты?
Сборные лишь трех стран выигрывали турнир: Испания (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Россия (1999) и Италия (2003, 2014). Еще одним претендентом на победу считается Португалия, цвета которой защищает один из лучших игроков мира Рикардинью.
В прошлом розыгрыше до ½ финала добрались дебютант решающей стадии Казахстан и хозяйка первенства Сербия. До финала дважды добирались украинцы. Очень зрелищно играет сборная Азербайджана, на многое способны и румыны. Польша вышла в финальный турнир впервые с 2001 года, а дебютантом станет Франция, которая в стыковых матчах нанесла сенсационное поражение Хорватии. На прошлом ЕВРО сборная Казахстана выиграла бронзовые медали и стремится улучшить свои показатели.
Кто главные звезды?
Кроме португальца Рикардинью, следует обратить внимание на Эдера Лиму (Россия), вратаря Игиту (Казахстан), который здорово играет ногами и часто подключается к атакам. Также в списке испанские звезды Алекс, Мигелин и Рауль Кампос. Вполне может блеснуть француз Ландри Н’Галя, который сделал
Где смотреть?
Информация о телевизионных правах будет доступна незадолго до начала турнира. За ходом всех игр можно следить в режиме реального времени в
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Для новичков
Если вы еще не разбираетесь в футзале — не беда. Мы вам поможем. В заявках от национальных сборных по 14 человек. Играют на паркете пять на пять с неограниченным числом замен. Два тайма по 20 минут «чистого» времени. Маленькая площадка и высокий темп требуют от игроков мастерского владения мячом. Такие звезды футбола, как Халк, Неймар и Алекс Тейшейра, отдают должное футзалу, который помог им развить технические навыки. Российский легионер «Кайрата» Андрей Аршавин в свое время тоже занимался футзалом.