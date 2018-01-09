«Дорожник», «Столица», «Гранит» и «Витэн» вышли в ½ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Источник: РИА "Новости"

Действующий обладатель трофея минский «Дорожник» в четвертьфинале одолел по сумме двух матчей гомельский ВРЗ — 2:2 (в гостях) и 1:0 (дома). Победный гол в домашней игре забил лучший снайпер кубкового турнира Андрей Скварчевский, в активе которого теперь 6 мячей.

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Минчане были сильнее гомельчан и в другом четвертьфинальном противостоянии — «Столица» переиграла «БЧ» — 3:3 (дома) и 1:0 (в гостях). Микашевичский «Гранит» пробился в полуфинал, вырвав победу в овертайме в выездном поединке у минского клуба «Охрана-Динамо» — 4:1.

Основное время этого и первого матча в Пинске завершилось с одинаковым счетом 2:1 в пользу гостей. Еще в одной паре упорной борьбы не получилось — оршанский «Витэн» дважды уверенно переиграл соперников из столичного «Динамо-БНТУ» — 7:0 (дома) и 7:4 (в гостях).