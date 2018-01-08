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«Ухта» и «Тюмень» разгромили «Дину» и «Политех» в матчах ЧР по мини-футболу
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Ухта» и «Тюмень» одержали крупные победы над московской «Диной» и
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. «Ухта» и «Тюмень» одержали крупные победы над московской «Диной» и
Встреча между «Ухтой» и «Диной» прошла в понедельник на площадке команды из республики Коми и завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
«Тюмень» обыграла «Политех» на выезде, забив на один мяч меньше — 7:1.
В других матчах дня екатеринбургская «Синара» дома разгромила «Прогресс» из Глазова со счетом 8:1, а «Новая генерация» в Сыктывкаре обыграла столичный КПРФ — 2:1.